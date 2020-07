"Te enfrentaste a tu miedo". El conmovedor mensaje de Adamari López a Toni Costa Mirándole a los ojos, la conductora le ha dedicado unas palabras llenas de amor y orgullo al padre de su hija por sus logros obtenidos. Así fue la reacción del bailarín. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El trabajo, los compromisos y la vorágine de la vida les impedía, como a muchos, compartir todos los momentos en pareja que les gustaría. Esta pandemia y la obligación de estar más tiempo en casa ha hecho que Adamari López y Toni Costa hayan logrado ese objetivo. Se adoran, eso es un hecho, pero este tiempo de calidad juntos les ha enseñado la importancia de sacar el tiempo para hacer cosas juntos, entrenar y hacer ejercicio, entre otras. Durante una emotiva charla acerca de su reto físico Ready in 4 weeks (listo en cuatro semanas), la pareja ha intercambiado impresiones y sentimientos el uno del otro que nos han emocionado por el nivel de amor, ternura y orgullo por parte de ambos. "Pensabas que no podías lograrlo y te ponías con miedo, o te asustaste... pero después de eso lograste muchísimo más, te enfrentaste a tu miedo y pudiste sobrepasarlo, eso me sorprendió y me encanta que hagamos este tipo de cosas juntos", le dijo Ada a su pareja refiriéndose a las ganas de Toni de mejorar en términos físicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es que lo necesite, vamos a ser sinceros, pero al bailarín le apetecía ganar músculo y volumen. Estas semanas de sesiones han sido duras, un reto que ha tenido de todo pero al hacerlo junto a su mujer se ha sentido motivado, feliz y con ganas de seguir dándolo todo. Image zoom Mezcalent "Hemos estado mano a mano, hombro a hombro, ella me ha dado ese empuje y sabía que iba a contar con ella en todo momento", expresó enamorado. "Te amo", continuó con un amoroso beso. Siempre un gusto ver el respeto y la admiración de esta preciosa pareja.

