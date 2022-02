Se revela si hay conflicto entre las hijas de Diego Verdaguer Tras la muerte de Diego Verdaguer se desató una polémica que ha ocasionado las especulaciones sobre una mala relación entre María Gimena Boccadoro y Ana Victoria, las hijas del fallecido cantante. Ahora, se revela toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 13 de febrero de 2020, se llevó a cabo una misa luctuosa en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México por el eterno descanso de Diego Verdaguer. Su deceso ha estado inmerso en algunas polémicas como un distanciamiento entre sus dos hijas María Gimena Boccadoro y Ana Victoria, luego de que ambas informaran versiones encontradas sobre la vacunación por COVID-19 del fallecido cantante. Ante ello, la segunda reveló sí existe un conflicto familiar por estas posturas opuestas. "La relación con mi hermana [María Gimena] es muy buena, siempre lo fue. Todo lo que mi padre creó es hermoso. Él siempre inculcó en mí y mi madre que fuéramos una hermosa familia y creo otro de sus grandes sueños se está cumpliendo porque estamos todos súper unidos", aclaró a los medios de comunicación. "Nosotros emitimos un comunicado de prensa [que aseguraba estaba vacunado] que fue nuestra información oficial y retornamos a él. Creo que, sobre todo en este templo, ese no es un tema importante. Lo importante es el legado de mi padre". Respecto a la secrecía que mantuvieron ante la enfermedad del intérprete de "¿Usted qué haría?, la también cantante explicó las razones por las que se decidió ser reservados en este tema. "Decidimos mantenernos en silencio; privadamente, porque primero nunca nos imaginamos el desenlace de la historia, y segundo porque tampoco tenemos que decir todo. Creo que nosotros nos hemos identificado como una familia que sabe dividir en una línea clara lo que es el espectáculo y lo que es tu casa. No era una cosa que estábamos con el deseo de comunicar por nuestras razones personales y sinceramente nos sorprendió a todos", confesó. Ana Victoria, Diego Verdaguer y Gimena Boccadoro Credit: Medios y Media/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llegó su momento, Dios lo llevó. Nos dejó una lección muy grande, un gran ejemplo de familia, un gran padre, un esposo ejemplar", agregó. "A veces hay malos entendidos, lamentamos el malentendido. No quisimos crear esa confusión con los medios". Por su parte Amanda Miguel, esposa del también compositor, quien todo el tiempo estuvo acompañada de su hija Ana Victoria, dio a conocer qué sucedería con las cenizas de Diego Verdaguer. "Una parte de ellas va a estar aquí [en la Basílica] y otra parte va a estar en Hollywood, era un lugar que amaba. Y aquí por supuesto porque está la Virgen de Guadalupe, a quien veneramos y tenemos en la entrada de la casa, en nuestra recámara, en todos lados", mencionó.

