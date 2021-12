Subdirector de Rust confirma que Alec Baldwin no apretó el gatillo: entonces, ¿qué pasó? El subdirector de Rust, Dave Halls, concuerda con Alec Baldwin, quien niega haber apretado el gatillo del arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Barbara Nitke/Peacock/NBCU Photo Bank via Getty Images El misterio sigue rodeando a la tragedia ocurrida en el set de la película Rust. Luego de que Alec Baldwin negara haber apretado el gatillo del arma que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, ahora otro miembro del equipo de rodaje confirma la afirmación del actor. Si es así, ¿qué sucedió para que Hutchins acabara perdiendo la vida el pasado 21 de octubre? En declaraciones al show matinal Good Morning America (ABC), la abogada Lisa Torraco, quien representa al subdirector de Rust, Dave Halls, dijo que su cliente niega que fuera Baldwin quien matara accidentalmente a la mujer de 42 años. "Todo el tiempo, Baldwin tenía el dedo fuera del guardamonte (el aro que rodea al gatillo), paralelo al cañón. [Halls] me dijo desde el primer día que pensaba que era una falla", dijo Torraco este jueves. "Y hasta que Alec dijo eso, era realmente difícil de creer. Pero Dave me ha dicho desde el primer día que lo conocí que Alec no apretó el gatillo", sostuvo. Este miércoles salieron a la luz las primeras declaraciones a la prensa de Baldwin desde que tuviera lugar el incidente. En una entrevista con el periodista George Stephanopoulos para ABC News, el actor de 63 años dijo que estaba seguro de no haber apretado el gatillo. "No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo, nunca", afirmó. Baldwin reiteró que "no tenía idea" de cómo una bala se abrió paso en un arma que estaba destinada a ser un accesorio en el set de la película. "Alguien puso una bala real en un arma", sostuvo. "Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad". Las autoridades están llevando a cabo una investigación de los hechos, en el que también resultó herido el director Joel Souza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos como Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película, considera que lo sucedido fue por culpa de la "negligencia y la falta de profesionalismo" de los encargados de las armas. Baldwin responderá por qué está hablando ahora del incidente y cómo cree que ocurrió el disparo, entre otras cosas, en ABC este jueves a las 8 p.m., hora del este, según People.

