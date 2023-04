Confirman el lugar secreto de vacaciones de Shakira antes de instalarse en Miami Antes de mudarse a la Ciudad del Sol, la cantante colombiana vacaciona en uno de los lugares más exóticos junto a sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El destino de Shakira y sus hijos tras su partida de España, ha sido un misterio... hasta ahora. Y es que, antes de instalarse definitivamente en Miami, donde la artista comenzará una nueva vida junto a Sasha y Milan, hicieron una parada en un lugar paradisíaco donde pasar las vacaciones de Semana Santa. Después de mucha investigación, finalmente varios medios de renombre españoles han confirmado dónde y con quién pasa estos días la intérprete. Porque, además de sus retoños, informan de que hay alguien más que les acompaña y que no es ningún miembro de su familia. ¿De quién se trata y dónde recarga pilas Shak antes de empezar de nuevo en Miami? shakira bikini morado Credit: shakira instagram Según han reportado el programa Fiesta de Telecinco y el diario La Vanguardia, en España, la cantante colombiana se encuentra en República Dominicana, desde que el pasado 2 de abril abandonara Barcelona definitivamente. Aseguran que Shakira se encuentra vacacionando junto a Carla Pereyra, la modelo y mujer del famoso entrenador de fútbol, Diego Simeone. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras la artista no se ha dejado ver en ningún momento en este lugar, su amiga sí ha presumido el espectacular rincón donde se encuentra y, supuestamente, también la cantautora. El mensaje del Cónsul Gral. de la Rep. Dominicana en Orlando, Francisco Holi Matos, también daba pistas del lugar donde se encuentra la artista. "Shakira vacaciona en República Dominicana", escribió en un tuit. Los días libres llegan a su fin pues este 11 de abril sus pequeños tienen que estar en Miami para dar comienzo a sus clases en su nueva escuela, Miami Country Day School.

