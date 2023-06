Se confirma que Gerard Piqué y Clara Chía ¡se casan! "Ya han tomado esta importantísima decisión" Todos los detalles sobre cómo será el anuncio del enlace entre la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard y Clara Confirman que Gerard y Clara se casan | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Llega una última hora desde la prensa española: Gerard Piqué y Clara Chía estarían a punto de anunciar la noticia del año en el mundo del corazón: su boda. Un hecho que llegaría después de que la expareja del deportista, Núria Tomás, también contrajera matrimonio. Ha sido el medio de noticias OK Diario, desde su especial Look, donde han confirmado la noticia del enlace de la pareja. "Ya han tomado esta importantísima decisión", apunta el sitio web. Así se lo han transmitido fuentes muy cercanas a la pareja. ¿Y para cuándo el anuncio? Parece que también hay día para ello. Sería el próximo 24 de junio, fecha en la que su hermano Marc contrae nupcias con su prometida. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram La confirmación a este diario español incluye entre los testimonios que la pareja feliz ya ha comenzado con algunos preparativos de su boda de cara al gran día. Entre otras cosas, el anillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace poco menos de un mes, Gerard y Clara eran vistos en la famosa tienda de joyas Rabat, de Barcelona. Según esta información exclusiva a OK Diario, el exfutbolista conversó con los empleados sobre un anillo hecho a medida "que se lo están arreglando ya". Confirmaciones por parte de los protagonistas no hay ninguna. Lo que es un hecho es la unión de la pareja a pesar de los difíciles momentos que ha pasado con la atención mediática y críticas de sus detractores en los últimos meses. El resto se sabrá después de la boda de su hermano..

