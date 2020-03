¡Confirmado! Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anuncian su separación La expareja ha confirmado la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales en el que piden respeto y no cierran la puerta a la reconciliación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El rumor de su supuesta separación llevaba semanas rondando hasta que sus protagonistas finalmente lo han confirmado. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han anunciado su ruptura amistosa a través de un emotivo y sincero mensaje en sus redes sociales. Unas palabras que denotan amor y respeto absoluto entre la ya expareja que no cierra la puerta a una reconciliación en el futuro. Ante todo han querido resaltar que nada de lo que se ha dicho de ellos en los medios se acerca a su realidad. Sí, hay separación pero no hay mala relación, todo lo contrario. “Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar”, lee una parte de su mensaje. Los papás de la bella Kailani han anunciado también que se mantendrán al margen de cualquier manifestación en los medios y piden respeto para los suyos en estos delicados momentos. La familia que han formado “es nuestra mayor prioridad y la defenderemos siempre”, concluye el comunicado. Así lo demostraron recientemente al celebrar juntos y en unión el segundo cumpleaños de su princesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El escrito, acompañado de una preciosa foto de los actores, ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo no solo de sus seguidores sino también de compañeros y colegas del medio que les han brindado su hombro amigo. Andrea Legarreta, Consuelo Duval, Jaime Camil, Michelle Renaud, Camila Sodi y otros muchos les mostraron su cariño y afecto con palabras de consuelo y ánimo. Unos mensajes a los que nos unimos deseando a sus protagonistas toda la fuerza para superar esta prueba. Advertisement

