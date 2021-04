Confirmado ¡J Balvin será papá! Tras los fuertes rumores que aseguraban J Balvin se convertiría en papá junto a su novia Valentina Ferrer, se despeja la duda y se anuncia oficialmente el embarazo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varias semanas de especulaciones, se confirma que J Balvin está a la espera de su primer bebé junto a su novia Valentina Ferrer. La pareja realizó el anuncio oficial en la revista Vogue en su edición para México, donde ambos aparecen en la portada, realizada en blanco y negro. El cantante, quien apenas se puede apreciar, está detrás de la modelo y con los brazos le rodea su abultada pancita. Sin embargo, la también actriz fue quien dio todos los detalles de la dulce espera. "Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía", mencionó Ferrer a dicha publicación. "Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear". La argentina también reveló cómo está llevando esta bella etapa en su vida y asegura que quiere mantenerse en calma y disfrutando cada momento de esta etapa previa a su futura maternidad. "Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que sí voy a engordar o no, sino que lo voy viviendo como un día a día; [lo cual] me ha ayudado muchísimo", confesó. J Balvin Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, ya es pública la próxima paternidad del cantante. Hasta el momento no ha ofrecido alguna declaración al respecto. Solamente, posteó un video en sus historias donde se le ve disfrutando de un cuarto colorido de apariencia infantil jugando con tiernas figuras de colores. Se espera que en próximas días J Balvin haga una declaración oficial, debido a que el embarazo de Valentina Ferrer es visiblemente avanzado.

