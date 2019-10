¿Quienes somos?: Las fuertes confesiones de los presentadores de Despierta América By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Despierta América "Caras vemos, corazones no sabemos"... El programa Despierta América está haciendo su parte para cambiar la realidad de este lema con la serie ¿Quiénes somos?, en la que cada uno de sus conductores confiesa realidades que pocos sabían de ellos. Te presentamos lo que han dicho hasta ahora. Empezar galería Despierta América Image zoom Instagram/Univision Todos los días vemos a los conductores de Despierta América a través de la pantalla de Univision dando noticias y presentando su mejor energía con grandes invitados. Eso está cambiando. En un nuevo segmento del programa Despierta América llamado ¿Quiénes somos? sus presentadores y colaboradores se irán desnudando para el público en un intenso viaje por sus vidas. Advertisement Advertisement Satcha Pretto Image zoom Instagram/Satcha Pretto La serie comenzó la semana pasada con la historia de la presentadora de noticias Satcha Pretto. La hondureña contó en detalle lo duro que ha sido perder a su padre a muy temprana edad. Dolor de madre Image zoom (Instragram/@satchapretto) La madre de dos sorprendió a todos contando por primera vez la enfermedad que había sufrido su hijo Bruce. "Nunca antes lo había contado porque siento que la gente puede criticar o puede señalarlo a uno como padre", confiesa en esta entrevista a su compañero Alan Tacher. El pequeño Bruce se contagio de E. coli, una bacteria que se instala en los intestinos y que proviene del agua o alimentos contaminados. Suele producirse después de viajes y en el caso de la presentadora de 39 años, ocurría después de una visita con su marido Aaron Butler y su hijo a Barcelona, donde recordaron su romántica y secreta boda de la que también habla en esta conmovedora charla. Advertisement Carlos Calderón Image zoom Mezcalent El conductor mexicano confesó que sufre de depresión. El también arquitecto abrió su corazón en conversación con Raúl González. Su historia Image zoom Instagram Carlos Calderón "Yo sufro de depresíon desde hace muchos años, lo sé", confesó. "Igual que soy chaparrito, tengo mi pancita chelera, tengo mi depresión. He probado antidepresivos, he probado todo y he comprobado que la mejor solución para no estar deprimido es estar alegre". Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martinez La conductora mexicana dice que casi renuncia de Despierta América. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Qué ha sido lo más difícil? Image zoom Instagram/Karla Martínez "Uno se tiene que adaptar a lo que los supervisores nos piden. Lo que he mantenido firme es que yo nunca voy a cambiar mi esencia, una Karla que tiene alegría y se levanta a motivar a la gente. Hubo un momento en mi vida que hubo personas que querían cambiar esa Karla. Yo no podía serle infiel a esa audiencia. Yo decía 'mañana renuncio'". Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel "Pensar en mi infancia me duele", la presentadora revivió una dura época de su niñez. Ahora feliz Image zoom Instagram Ahora lo que la hace reír es la ilusión de casarse con el hombre de su vida y el amor en el que puso los ojos desde el momento en que lo conoció. Advertisement Advertisement Advertisement Alan Tacher Image zoom Mezcalent El padre de cinco reveló que una de las cosas que más le dolió de su pasado fue la separación de sus padres. Gran papá Image zoom Instagram/Alan Tacher "No soy de una familia adinerada, trabajo desde los 17 de años hasta el sol de hoy". Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

