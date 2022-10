La simpática confesión de la hija menor de Gabriel Soto en plena entrevista "Ay Dios, fuertes declaraciones", no tardó en reaccionar el actor mexicano al escuchar lo que dijo su hija menor Miranda en plena entrevista con Televisa Espectáculos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Soto Gabriel Soto y sus hijas | Credit: Instagram Gabriel Soto; Mezcalent Gabriel Soto tuvo recientemente dos acompañantes muy especiales en el set de grabación de Mi camino es amarte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagoniza el actor mexicano junto con Susana González bajo la producción de Nicandro Díaz. Sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, se dejaron ver junto al intérprete de 47 años en una de las jornadas de grabación del melodrama en la que estuvieron presentes las cámaras de Televisa Espectáculos. "Mis hijas están afortunadamente una semana conmigo, una semana con su mamá, pero cuando están conmigo hay veces que no las veo en la semana porque estoy yo grabando todos los días, todo el día, entonces bueno hoy sábado que es día libre pudieron acompañarme", contó el galán de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres y Soltero con hijas. "Entre semana evidentemente no pueden acompañarme porque están en la escuela y en sus clases y todo". Las hijas del actor no pueden estar más orgullosas de su papá y del trabajo que este realiza, especialmente ahora que está asumiendo un nuevo reto actoral con esta nueva historia. Gabriel Soto Gabriel Soto junto a sus hijas en una jornada de grabación de Mi camino es amarte | Credit: Instagram Gabriel Soto "Superorgullosas la verdad y aparte es un personaje muy diferente a lo que normalmente hace, es un trailero, tiene un acento, o sea la verdad está muy padre", dijo su primogénita. "Muy bien, actúa muy bien y como dice Elissa que es diferente su personaje", agregó Miranda. Precisamente, la menor de sus hijas, Miranda, dejó al actor casi sin palabras en plena entrevista con la inesperada confesión que hizo sobre su futuro en el medio. Gabriel Soto Gabriel Soto y su hija menor | Credit: Instagram Gabriel Soto "Cuando sea grande yo quiero ser actriz", dijo la pequeña de 8 años de lo más tierna. "Ay Dios mío, fuertes declaraciones, fuertísimas declaraciones", no tardó en reaccionar Soto. Mira el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que la niña realizó este año una participación especial junto a su mamá Geraldine Bazán en la segunda temporada de la exitosa telenovela Corona de lágrimas. ¿Será que sí seguirá los pasos de sus famosos papás en el medio? El tiempo lo dirá.

