Maria Elena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, revela que padece una enfermedad incurable

María Elena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, reveló a través de sus redes sociales que padece una enfermedad incurable.

“Desde hace muchos años tengo una enfermedad que se llama Hashimoto [o Tiroiditis crónica]. No hay cura, es de por vida y nadie sabe cuál es la causa. Es una enfermedad autoinmune donde tus anticuerpos atacan a tu tiroides. Muchísimas personas sufren de esto, ¡muchas sin saberlo! Por ahora, estoy recuperando todo el tiempo perdido con un tratamiento incorrecto y aprendiendo cómo adaptar mi vida a esta enfermedad que mucho me quitó, me enseñó y seguirá enseñando”, expuso la actriz venezolana en su cuenta de Instagram.

La condición, Dávila la cataloga como “horrible”. “Por fuera uno se ve normal y, por eso, a veces es difícil que la gente comprenda cuando intento explicar. Me la diagnosticaron cuando tenía 10 años, durante 15 años los síntomas, poco a poco, se volvieron más fuertes, pero los doctores seguían dándome el mismo tratamiento. La tiroides controla tus niveles de energía, estados de ánimo, peso. Si el cuerpo es un carro, la tiroides es el acelerador. Muchos días no me podía parar de la cama, porque químicamente mi cuerpo no podía funcionar. Se los juro que a veces me costaba hasta mantener una conversación con alguien porque estaba exhausta”, aseveró.

Asimismo, explicó que sus médicos le decían que sus niveles en el cuerpo estaban bien. Inclusive, que se resignó a vivir con el hecho de que sentirse mal era normal. Sin embargo, cansada de su malestar, investigó a profundidad sobre la enfermedad. Entonces, consiguió la ayuda médica que necesitaba.

“Conseguí un doctor que me escuchó y un tratamiento que, poco a poco, me ha hecho sentir mejor. Básicamente antes me daban una hormona que mi cuerpo no produce y ahora me dan varias. Un cambio sencillo, en palabras, pero inmenso para mí… Es una pastilla, pero también es lo que puedo y no puedo comer, los ejercicios que puedo y no puedo hacer, etc. Siento que es un nuevo comienzo para mí y se los quería compartir… Cuídense, infórmense, no se conformen. Si me hubiese conformado seguiría sintiéndome mal”, afirmó la hija de Guillermo Dávila, quien dijo que esperaba que al exponer esto públicamente pudiera ayudaría a otros a buscar información sobre sus padecimientos.