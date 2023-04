La confesión de Bárbara Bermudo y su esposo: "Es una historia muy íntima de mi familia" La pareja se encuentra en California por un motivo muy especial que habla del poder de la fe y los sueños cumplidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho más recuperada, aunque todavía con los cuidados pertinentes tras retirarse los implantes mamarios, Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno han vivido un fin de semana muy especial y lleno de significado. La pareja viajó hasta Malibú para ser testigos de un momento único, la prueba de que la fe mueve montañas y que con ella, todo es posible. Así lo relató el periodista colombiano en un video a través de sus redes y acompañado del amor de su vida. "Ahora sí, el testimonio completo. Esta es una historia muy íntima de mi familia, pero hoy la quiero compartir con ustedes. ¡Es sobre el poder de la FE!", expresó el comunicador ante la cómplice mirada de Bárbara. Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno | Credit: IG/Bárbara Bermudo Su estadía en California se debe a Daniel Andrés, el hijo de Mario, cuya historia es una de pura inspiración. "Este niño se graduó de la escuela en Miami y siempre fue muy inteligente, especial, cuanto tenía 8 años me llamaron de la escuela para tener una reunión, casi siempre el ser humano piensa lo peor. Entonces me dijeron, 'el niño es super dotado'. Y a raíz de ahí comenzó una historia muy linda", relató emocionado y orgulloso. La cosa no quedó ahí, la vida y su esfuerzo siguieron dándole sorpresas maravillosas. "A Daniel lo aceptaron de 16 universidades... Nos vinimos a California y nos vinimos a ver varias", continúa Mario, quien expresó que su hijo siempre quiso estudiar en la Costa Oeste de Estados Unidos. Estando en el carro fueron a Malibú y de pronto, el joven Daniel se percató de una Universidad de prestigio, la única que no le había aceptado su aplicación. "'Mira papi, esa es la única escuela que no me contestó'. Y yo le dije en broma, 'se la perdieron de no tenerte allí'", sigue su relato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cual fue su sorpresa cuando llegaron a su casa de Miami. "Al día siguiente llegó la aceptación de Pepperdine University, porque Dios nunca llega tarde y cuatro años después, estamos graduando a Daniel con honores, va a empezar su carrera en finanzas y negocios", expresó el conductor encantado. Bárbara, quien siempre ha estado muy unida y ha sido un pilar para los hijos de Mario, también se mostró de lo más contenta y dichosa por los logros del joven "Felices y orgullosos de Daniel, estamos celebrando este día tan importante para él y para la familia, se lo merece, es un niño que siempre le entregó su vida al Señor y ha sido recompensando con creces", concluyó la comunicadora. ¡Enhorabuena, Daniel!

