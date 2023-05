Conductoras de La mesa caliente reaccionan a la salida del show de Alix Aspe Palabras de amor y mucho cariño inundaron los mensajes de Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A dos meses de haber celebrado su primer aniversario en antena, una de sus conductoras ha anunciado su salida de La mesa caliente. A través de un video comunicado en sus redes sociales, Alix Aspe compartía la noticia de su retirada del show y de la cadena en la que llevaba 8 años. "Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo", expresó en su publicación. Las reacciones de seguidores del show, de su carrera, de amigos y, sobre todo, compañeras del programa, no se hicieron esperar. Alix Aspe Compañeras dedican emotivas palabras a Alix Aspe | Credit: Los mensajes de las compañeras de La mesa caliente a Alix Aspe Sus colegas de mesa fueron de las primeras en mandarle mensajes de amor y cariño demostrando que, aunque ya no se vean frente a las cámaras, detrás de ellas sí lo harán como amigas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te adoro, mi Alix. Que todos tus sueños y metas se cumplan. La Mesa Caliente te trajo a mi vida como un gran regalo que atesoro. Definitivamente, te voy a extrañar en el trabajo, pero estoy feliz por ti y todas las cosas buenas que estoy segura tienes en tu camino. Siempre estaré aquí para ti. Dios te bendiga mucho", le escribió Giselle Blondet. "¡Te quiero mucho Alix! ¡Yo sé que vienen cosas buenísimas para ti! ¡Dios te bendiga mucho! Te extrañaré cada día al lado de mí, ¡pero yo sé que nos veremos para platicar mucho!", le expresó Myrka Dellanos. Giselle y Alix Giselle y Alix tras el anuncio de la conductora | Credit: IG/Alix Aspe Otros compañeros del canal, algunos ya fuera de ella, también se deshicieron en palabras bonitas y halagos hacia la presentadora. "Todo en la vida pasa para bien", añadió Adamari López. "Flaca, no tienes nada de lo que preocuparte, confía en mí", siguió Jorge Bernal. "A seguir brillando, el universo es tuyo", le expresó Carlos Adyan. Según una fuente allegada a People en Español, la conductora había pedido un aumento y al recibir una respuesta negativa, decidió partir. Por su parte, Telemundo anunció en un comunicado que fue una decisión de la mexicana. "Alix Aspe ha decidido dejar su posición como copresentadora del show de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente". ¡Lo mejor en este nuevo camino!

