Conductora de televisión mexicana durmió en la calle antes de ser famosa Esta conductora de televisión abrió su corazón para contar cómo fue dormir en la calle antes de convertirse en un rostro famoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Venga la alegría Venga la alegría | Credit: Instagram Venga la alegría / TV Azteca Una de las conductoras del exitoso programa Venga la alegría de TV Azteca no tuvo reparos a la hora de afrontar su pasado. Durante la retransmisión de uno de sus últimos programas, la colaboradora contó delante de las cámaras algo que muy pocos sabían. Anette Cuburu confesó que durante su juventud tuvo que dormir en la calle, detallando lo complicada que fue su situación económica antes de triunfar en el mundo del entretenimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Capi Pérez en la sección Los expedientes secretos de dicho programa le preguntó si era cierto que durmió en las banquetas cuando era una niña. Para sorpresa de todos, Anette dijo que la información sí era cierta y se atrevió a contar la razón por la que la hizo. Al parecer todo ocurrió cuando tenía 12 años en Mexicali, Baja California. Segundos después confesó que lo hizo ya que estaba esperando a los integrantes de Timbiriche, quienes estaban hospedados en un hotel. Con una sonrisa en su rostro, Anette Cuburu contó que era fan de la agrupación juvenil por lo que tomó la decisión de esperarlos afuera del hotel. Afortunadamente para ella consiguió verlos y recordó que actualmente varios de ellos son sus amigos. Anette Cuburu es una de las conductoras más queridas de México por su profesionalismo y extensa carrera televisiva. La presentadora está muy conectada con sus fans, ya que a través de sus redes sociales comparte contenido casi a diario. En sus publicaciones podemos ver su gusto por la moda, momentos personales junto a su familia y detalles de su profesión.

