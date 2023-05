Conductora de Telemundo se hace eco del fin de la relación de Clarissa Molina y Vicente Saavedra La noticia comenzó a correr como la pólvora este martes en las redes sociales y diferentes medios de comunicación. Lourdes Stephen de Al rojo vivo fue una de las que informó sobre ello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen Lourdes Stephen; Clarissa Molina | Credit: Instagram (x2) "Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado". Clarissa Molina dio a conocer este martes a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram que su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con quien estaba comprometida y se iba a casar a principios de este año –la boda fue pospuesta–, llegó a su fin. La noticia comenzó a correr como la pólvora en las redes sociales y los diferentes medios de comunicación de espectáculos. "Nuestra Clarissa Molina da a conocer que su relación "ha terminado", se informaba desde el perfil de Instagram de El gordo y la flaca (Univision). Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Una de las periodistas que no tardó en hacerse eco de lo sucedido fue Lourdes Stephen, quien desde agosto del año pasado forma parte del talento de Telemundo como copresentadora del programa Al rojo vivo (Telemundo), que se transmite a las 4 p. m., hora del Este. Lourdes Stephen Lourdes Stephen, copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Lourdes Stephen La conductora dominicana no informó sobre lo sucedido en su programa ya que Clarissa es talento de Univision, pero sí lo hizo a través de las redes sociales y su canal de YouTube. Lourdes Stephen Lourdes Stephen, copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Lourdes Stephen "Clarissa Molina acaba de hacer un anuncio muy inesperado para muchos, pero tal vez esperado por otros y te voy a explicar por qué en unos segundos. Pero bueno el gran anuncio que ella ha hecho, que lo hizo a través de sus stories de su Instagram, es que ella terminó su relación con Vicente Saavedra. Una relación que fue muy pública, su compromiso, los detalles de cuando se conocieron, todo eso se hizo muy público y muchas de las personas que la queremos estábamos muy ilusionadas por ella y por su boda que había sido planeada", comenzó compartiendo Stephen, quien durante muchos años fue compañera de cadena de Clarissa en Univision. La periodista leyó a continuación el comunicado que compartió la copresentadora de El gordo y la flaca en las redes sociales y comentó: "¿Qué significa esto? Que al parecer no fue algo que acaba de suceder, al parecer ella necesitó su tiempo como es lógico para asimilarlo y poder compartirlo públicamente y pide privacidad, que es también más que entendible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephen explicó por qué dijo al principio del video que "mucha gente lo veía venir". "Y es que se ha escuchado desde hace tiempo como que la relación de ella y Vicente Saavedra no iba muy bien, de hecho te voy a poner aquí el video, ojo este video se hizo el 5 de diciembre del 2022, donde habían fuertes rumores de que ella había cancelado su boda, esto que te voy a poner a continuación fue del 5 de diciembre, pero quiero que lo veas para ponerlo todo en perspectiva". Por último, la conductora deseó "lo mejor y más" a Clarissa. "Gran chica".

