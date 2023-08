La recordada conductora Sissi Fleitas comparte dolorosa pérdida: "Eres y serás mi bendición" La que fuera colaboradora de Sábado Gigante compartió la triste noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más nostálgicos de la televisión hispana en Estados Unidos. A pesar de ya no trabajar en la pequeña pantalla, Sissi Fleitas sigue muy conectada con su público a través de las redes sociales. Precisamente, fue por este medio que la también filántropa cubana compartió la triste pérdida de un familiar hace unas semanas. Sissi, a quien el público disfrutó por muchos años en el icónico show Sábado gigante, mostró varias imágenes junto a unas palabras de despedida de uno de los seres más importantes y mágicos en su vida: su abuelita. Sissi Fleitas Sissi Fleitas sufre dolorosa pérdida | Credit: (Photo by JC Olivera/WireImage) "No concibo cómo será mi vida sin abuela. No ha habido cumpleaños, día de las madres o Navidad que no cruzara yo el mundo para verla. Abuela era sabia, inocente, cariñosa, caprichosa, dulce, para ella la familia lo primero, me parece increíble estar escribiendo en pasado", lee su emotivo escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así, con esa vida y alegría que la caracterizó, Sissi la recordó. "Hacia el mejor café del mundo, amaba a Cuba profundamente. Se fue tranquila, se despidió de todos con amor. Estuvo consciente hasta el último aliento. Que tu luz abuela mía, siempre me ilumine, que tu amor siempre me acompañe, que tus manos siempre me abracen, que tu fuerza me de fuerzas. Te adoro abuela mía hasta mi último aliento, hasta que un día esté contigo y te abrace otra vez", concluyó emocionada. La matriarca fallecía con 97 años dejando un gran vacío, pero también mucho amor, sabiduría y alegría de vivir. "Anoche cuando te despedí te dije: 'si no te veo más, sabes que te adoro. Vete tranquila abuela mía. Tú fuiste, eres y serás mi bendición", añadió Sissi con todo el amor de nieta.

