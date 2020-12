Close

¡La conductora Laura Bozzo impacta con este bikinazo a sus 67 años! La conductora peruana Laura Bozzo ha revolucionado las redes sociales con su última publicación en traje de baño. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las caras más famosas de la televisión. Los últimos años no han sido los mejores a nivel personal, pero como toda una luchadora, Laura Bozzo no se rinde y últimamente se ha dejado ver más animada y positiva que nunca. ¡Y sexy también! La presentadora peruana ha publicado una imagen que ha revolucionado las redes con toda la razón. En ella Laura se muestra en traje de baño demostrando que a sus 67 años sigue viéndose de lo más regia. “Después de lo peor Dios siempre te manda lo mejor. Desde el paraíso y orgullo de México, Acapulco. Bendiciones para todos”, ha escrito contenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los últimos tres años no han sido los mejores de su vida. La comunicadora tuvo que ser intervenida quirúrjicamente para extirparle el útero y la operación se complicó. Tal fue la gravedad que hasta los medios llegaron a publicar que había muerto. Una noticia que inmediatamente negó en redes. Image zoom A su delicada situación de salud se añadió una decepción personal. La peruana se enteró que su pareja de entonces, Cristian Zuárez, con quien había compartido 16 de relación, le había sido infiel. Fue la propia prensa quien se lo hizo saber a Laura. Laura Bozzo: 10 preguntas que te revelarán si la amas o la odias: Pero su fortaleza y fe le han hecho dejar estos duros episodios atrás y aferrarse a las cosas bonitas tal y como se percibe en esta imagen. Todo el cariño para esta gran profesional de la televisión.

