La conductora de TV, Tábata Jalil, se disfrazó de Sarita Sosa por Halloween Con el fin de celebrar el tradicional Halloween, una conductora mexicana de televisión, Tábata Jalil, decidió portar un atuendo inesperado y se vistió de la hija menor de José José. En diversos países del mundo se lleva a cabo la celebración de Halloween, México festeja el Día de Muertos, en ambos casos se utilizan disfraces para asistir a las fiestas alusivas o por simple diversión. Hace unos días, se dio a conocer un disfraz de Sarita Sosa; ante ello, una conductora mexicana de televisión, Tábata Jalil, decidió ser una de las portadoras de este demandado atuendo y dio a conocer las imágenes correspondientes. "Dicen que es el disfraz más solicitado", escribió Jalil para acompañar las instantáneas que subió a su cuenta de Instagram. "Disfraz Sarita". RELACIONADO: Las reinas de la televisión hispana En las fotografías se puede ver a la presentadora utilizando una larga peluca del tono de pelo de la hija menor de José José, la blusa de flores que utilizó en la entrevista que otorgó a Univisión, un pantalón y zapatos de tacón alto en color negro. En un par de imágenes utiliza lentes a juego. Por supuesto, este polémico vestuario no pasó desapercibido por los usuarios, quienes de inmediato lanzaron una serie de comentarios; muchos de ellos, mostrando su desagrado hacia la menor de la dinastía de el Príncipe de la Canción. "Ahhhhh tu no me engañas son gemelas.. Tú igual eres hija de José José", mencionó un cibernauta. "Te ves hermosa, ya quisiera Sarita verte la cuarta parte de preciosa de lo que te ves tú", expresó un seguidor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú eres un amor Tabatita nada que ver con la cruel Sarita", comentó un fanático. "Te quedo espectacular! A mí me habría dado miedo disfrazarme de Sarita Buitre porque es la bruja más terrorífica y despreciable que he visto ¡qué valor!", dijo alguien más. "Está buenísimo el disfraz!! Sara ojalá y veas que nadie te quiere en México", advirtió otra persona. Como se aprecia, Tábata Jalil logró levantar ámpula con este atuendo.

