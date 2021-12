Conductor mata a niña de 9 años tras chocar contra un bus escolar y atropellar un grupo de niños La estudiante primaria Mónica González Guzmán, de 9 años, falleció luego de ser atropellada por el conductor de un Cadillac blanco cuando salía de la escuela hacia su casa en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Accidente en California Accidente en California | Credit: KESQ NewsChannel 3 La estudiante de nivel primario Mónica González Guzmán, de 9 años, falleció luego de ser atropellada por el conductor de un Cadillac blanco cuando salía de la escuela hacia su casa en california en California. El departamento del sheriff del condado de Riverside informó que la niña murió unos 20 minutos después de ser atropellada este jueves aproximadamente a las 3:50 p.m., hora local, en una carretera en la localidad de Desert Hot Springs. También fueron atropellados otros tres estudiantes que salían de la escuela. Según las autoridades, Mónica y las otras víctimas caminaban a casa después de completar la jornada en la escuela primaria Julius Corsini cuando el conductor del Cadillac chocó primero con la parte trasera de un autobús escolar. Luego el vehículo atravesó una señal de límite de velocidad antes de golpear a cuatro estudiantes en la acera. De los sobrevivientes, dos tienen heridas graves y uno heridas leves. "Es abrumador escuchar y procesar este tipo de noticias trágicas", dijo el superintendente de escuelas, Dr. Mike Swize, en el comunicado. "Queremos que nuestras familias y personal sepan que estamos aquí para brindarles el apoyo que necesiten ahora o en los próximos días y semanas. Todos en el distrito escolar de Palm Springs expresamos nuestro más sentido pésame en este momento tan difícil". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por el momento no se han presentado cargos contra el conductor, quien fue hospitalizado después del accidente. No obstante, las autoridades se encuentran investigando el incidente.

