Conductor de Hoy se entera de la muerte de un familiar en vivo ¿qué sucedió? Los presentadores del programa Hoy estaban al aire cuando uno de ellos descubrió que murió un miembro de su familia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las muertes a causa del coronavirus están a la orden del día y muchos famosos han anunciado que alguna persona cercana a perdido la vida a causa de este mal. En esta ocasión, tocó el turno a Arath de la Torre, quien hace unas semanas se sumó al equipo principal de conductores de la emisión matutina mexicana Hoy. Pero, la información del fallecimiento de uno de sus familiares se dio mientras estaba transmitiendo en vivo. RELACIONADO: Galilea Montijo sufre durante transmisión en vivo. ¿Qué le pasó? Image zoom Todo ocurrió cuando se presentaron una serie de notas del espectáculo, donde se incluyó la mención sobre la muerte de Mario Gutiérrez, guitarrista y fundador del grupo chileno Los Ángeles Negros, y de su esposa Catalina, la tía del mencionado presentador, ambos a causa de COVID-19. Image zoom Quique Usales en el programa Hoy "Me vengo enterando [ahora] que falleció mi tía Catalina", explicó De la Torre a sus compañeros del programa, al tiempo que se iba quebrando la voz. "Estaba casada con Mario [Gutiérrez] de Los Ángeles Negros. Y, bueno, es un dolor. Mi tía Catalina es hermana de mi abuela. Mi más sentido pésame a toda la familia Álvarez y toda la familia de Mario". El también actor no pudo disimular la tristeza de su rostro y aprovechó para enviar las condolencias al resto de sus familiares; si bien, estaba informado de la muerte de Gutiérrez "No sabía que mi tía también" había fallecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita me quedé en shock, porque me vengo enterando. Recuerdo mucho a mi tía Catalina, mi tía Marisela, a toda la gente, viven en Los Ángeles [Estados Unidos]. Les mando un abrazo, mucha fuerza", explicó. "Mi tía, caray. Descanse en Paz. Y a toda mi familia un abrazo grande por este medio. Muchas gracias por el espacio".

