¿Conductor de Hoy quiere reconquistar a su esposa tras su divorcio? Raúl Araiza se divorció este año, pero se asegura que quiere retomar la relación sentimental con su ahora exesposa ¿será verdad? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En octubre de 2019, Raúl Araiza dio a conocer la separación Fernanda Rodríguez, su entonces esposa y madre de sus dos hijas, Camila y Roberta; con quien mantuvo una relación sentimental por más de 24 años. Lo que parecía un espacio entre la pareja terminó en divorcio este año. Ahora, se rumora que el conductor de Hoy quiere reconquistar a su exesposa. RELACIONADO: ¿Hubo una tercera en discordia en el divorcio de Raúl Araiza? Image zoom Credit: Mezcalent “El conductor Raúl Araiza no la está pasando nada bien, pues luego de un año de andar [tener un romance] con la psicóloga María Amelia Aguilar”, menciona el canal digital El Borlote. “Piensa que el divorcio fue un error y quiere regresar con la madre de sus hijas”. Si bien, el presentador mantiene a la fecha un romance con la psicóloga que participa en dicha emisión, parece no estar convencido del todo y prefiere reconquistar a su exesposa. Sin embargo, se asegura que Rodríguez está disfrutando de la soltería y no tiene intención de regresar con Araiza, sobre todo porque fue víctima de algunas infidelidades que su exmarido reconoció públicamente. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a estos señalamientos, el también actor no se ha pronunciado al respecto. De hecho, el pasado 1 de noviembre, con el mensaje “Feliz cumple amor, que pases un día increíble lleno de bendiciones... risas y sobretodo agradecida por un día más”, felicitó a su novia María Amelia Aguilar. Incluso, agregó “te amo” en inglés. Lo único que Raúl Araiza ha comentado recientemente, es que ya tiene listo su testamento para evitar complicaciones con sus bienes cuando fallezca y pueda dejar protegidos a sus seres queridos. Pese a ello, considera que “hay que vivir solo por hoy” y disfrutar la vida.

