Conductor de Hoy está utilizando un respirador ¿qué le pasó? Raúl Araiza causó preocupación a propios y extraños tras dar a conocer un video donde se le aprecia utilizando un respirador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sorprendido que Raúl Araiza dio a conocer una imagen donde aparece conectado a un respirador; lo cual, ha causado la preocupación de propios y extraños. Fue el propio conductor del programa mexicano de televisión Hoy, quien se encargó de poner un video donde se ve recostado en una especie de sillón utilizando un respirador. En realidad, el también actor sólo sufrió un problema con la altura porque se encuentra de vacaciones en Perú con su hija Camila. "Me duele, siento la cabeza así [como que me punza], como si estuviera aventadito", mencionó Araiza en una historia que subió en su cuenta de Instagram. "Mal de altura, como dirían por acá [en Perú], le dio el soroche" y "No aguantas nada hombre", con los comentarios que se leen dentro del video. El audiovisual causó preocupación en los internautas por la salud de Negro Araiza y se pronunciaron de inmediato. "¡¡¡Aguas con el mal de altura!!! !!!Cuídense!!!"; "Nos da muchísimo gusto verte mejor nos preocupamos mucho. Cuídense les mandamos ¡¡¡¡¡muchos abrazos!!!!!"; "¡¡¡Que emocionante viaje!!! ¡¡¡Está fuerte!!! ¡¡¡Qué lugares tan hermosos!!!", y "¡Qué bueno negrito! Ya verás que te sentirás mucho mejor", fueron algunos comentarios. Raúl Araiza Raúl Araiza | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le dieron algunos consejos para evitar que le afecta la altura. "Toma té de coca y hay unas pastillas que venden en las farmacias del centro, para la altura y te sentirás muy bien"; "Té de hoja de coca", y "Té de coca, rico para aguantar la altura", mencionaron. Raúl Araiza Mientras tanto y ya pasado el susto, Raúl Araiza continúa disfrutando de las vacaciones por este país, donde aprovechó para pasar un momento padre e hija.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conductor de Hoy está utilizando un respirador ¿qué le pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.