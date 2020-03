Hija de famoso actor mexicano fue condenada a varios años de prisión por asesinato Tras un juicio de más de dos años, hoy se le declaró culpable de homicidio a la hija del actor mexicano Tony Bravo; por lo tanto, la mujer deberá pasar varios años en prisión. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 1 de octubre de 2017, María Elizabeth Tanús Quiroz, hija del actor Tony Bravo, fue detenida por la policía tras protagonizar una pelea con su pareja, Vicente Vargas Ramírez, quien resultó muerto a puñaladas por parte de la mencionada mujer. Pese al deceso, durante el proceso legal se argumentó que el homicidio se llevó a cabo en defensa propia, debido a que el ahora occiso la había golpeado, amenazado con matarla y la contagió con VIH. Además, el hombre dijo que violaría a las hijas de acusada. “Yo solo me defendí, me dijo que tenía sida y que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”, declaró Tanús Quiroz, en aquel momento, ante las autoridades correspondientes. Image zoom RELACIONADO: Hija del actor Tony Bravo asesina a su esposo De acuerdo con diversos medios de comunicación, Tanús Quiroz fue sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión más amonestaciones. Según el Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Karla Ambrosio, la juez que estuvo a cargo del juicio, la encontró “penalmente culpable” por el delito en razón de parentesco cometido en agravio de su pareja tras no poder demostrar la legítima defensa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María Elizabeth Tanús Quiroz, quien vivía en Puebla, México, conoció a su pareja por Facebook. Pocos días después que Vargas Ramírez se fue a vivir con ella, ocurrió el incidente. Si bien Tony Bravo había declarado, hace un tiempo, que su familia estaba viviendo “una pesadilla” por con esta difícil situación, hasta el momento no se ha pronunciado respecto a la sentencia. Advertisement

