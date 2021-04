Concursante de The Bachelor revela que es gay Colton Underwood, conocido en el popular reality como el "Soltero Virgen", sale del clóset en impactante entrevista televisiva. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Colton Underwood, un exconcursante del popular reality The Bachelor (ABC), que busca pareja para un apuesto soltero, acaba de conceder una impactante entrevista televisiva para declararse gay. El joven de 29 años compartió orgulloso y emocionado la noticia este miércoles durante la emisión del show matutino Good Morning America. "Solía levantarme en las mañanas y rezar porque se me fuera lo gay", admitió el muchacho sobre los terribles sentimientos que experimentó al ocultar su verdad. "Solía rezarle [a Dios] para que me cambiara, y ahora puedo despertar y rezarle a Dios y de hecho tener fe e ir a la iglesia y estar presente". Durante su participación en The Bachelor, el tema de su virginidad surgió constantemente a lo largo del concurso. De hecho se le llegó a conocer como "El Bachelor virgen" (o virgin Bachelor, en inglés). "Una cosa sobre el haber sido apodado como el Bachelor virgen era que yo era completamente virgen y nunca podía darle a nadie una buena respuesta sobre el por qué yo era virgen", aclaró Underwood durante la entrevista. "La verdad es que yo era el Bachelor virgen porque era gay y no sabía cómo manejarlo". Concursante de The Bachelor se declara gay Credit: Aaron Poole via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Underwood, quien tiene una impactante figura física y fue jugador de futbol americano, aseguró que "desde los 6 [años]" sabía que era "distinto". Finalmente, y luego de años de luchar contra sí mismo, este 2021 el apuesto joven encontró la reconciliación con su propia naturaleza y decidió abrazarla. "He huido de mí mismo por mucho tiempo. Me he odiado a mí mismo por mucho tiempo y soy gay", acotó. "Es algo emotivo, pero de un modo alegre, feliz, positivo. Soy [la persona] más feliz y saludable que jamás he sido en toda mi vida".

