Concierto en honor a los inmigrantes y a Selena Quintanilla se celebrará en el Parque Central de Nueva York Todo sobre Selena for Sanctuary, un concierto para honrar a Selena Quintanilla y a los inmigrantes en el Parque Central de Nueva York. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Parque Central de Nueva York será un punto de celebración para los fanáticos de la fallecida cantante Selena Quintanilla ya que se celebrará allí el concierto Selena For Sanctuary. El 18 de agosto en el Summer Stage del Parque Central se presentarán varios artistas latinos incluyendo a la cantante de R&B Kali Uchis, el músico Helado Negro y el cantante y guitarrista Cuco. Image zoom (Photo by David Wolff - Patrick/Redferns) El concierto tiene como objetivo mostrar apoyo a los inmigrantes hispanos. Su creadora es Doris Muñoz, una promotora de música y manager de artistas basada en Los Angeles. El primer concierto de este tipo que ella celebró fue a principios del 2017, después de la inauguración del presidente Donald Trump, cuando la controversia sobre las ‘ciudades santuario’ que protegen a los inmigrantes indocumentados estaba en su pico. Image zoom (Photo by Matt Cowan/Getty Images for Coachella) Muñoz logró con ese primer concierto recaudar fondos para pagar los abogados de su madre para que ella pudiera hacerse ciudadana estadounidense. Muñoz nació en Estados Unidos y creció en San Bernardino, California, pero sus padres habían emigrado de México en 1989. “Tenía miedo de un día recibir la llamada telefónica que me aterrorizó toda mi vida, en la que me dijeran que mis padres habían sido deportados”, contó ella a The New York Times. Image zoom Pam Francis/The LIFE Images Collection/Getty Images El próximo año se celebró otro concierto similar, llamado Solidarity for Sanctuary, en Los Angeles, no solo para recaudar dinero para la familia de Muñoz sino para recaudar fondos para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y ayudan a las personas indocumentadas a legalizarse. Image zoom (Photo by Jerod Harris/Getty Images) Selena for Sanctuary —que se celebrará el 18 de agosto en el Parque Central de Nueva York— será también un tributo a la fallecida Reina de la música Tex-Mex, recordando las inolvidables canciones de Selena Quintanilla. Advertisement

Close Share options

Close View image Concierto en honor a los inmigrantes y a Selena Quintanilla se celebrará en el Parque Central de Nueva York

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.