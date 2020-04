Concierto virtual Altísimo Live! incluirá presentaciones de J Balvin, Anitta, Becky G, Maluma y más El concierto y festival por streaming Altísimo Live! reunirá a estrellas como Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Sech, Eva Longoria, Luis Fonsi, Kate del Castillo, Gloria Estefan y más. Los detalles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡La fiesta este cinco de mayo será en grande! El concierto y festival virtual Altísimo Live! reunirá a Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Sech, Kate del Castillo, Luis Fonsi, Gloria Estefan y más estrellas para recaudar fondos para los trabajadores agrícolas durante la pandemia del coronavirus. El evento —via streaming— será presentado por Eva Longoria y Enrique Santos y tiene como meta recaudar $3 millones para ayudar a trabajadores agrícolas en Estados Unidos y Puerto Rico. El festival incluirá presentaciones musicales, comedia y mensajes de los heroes que siembran las cosechas que comemos y de figuras de renombre dándoles las gracias por su esencial aporte. Image zoom Creado por RetroPop Media y iHeartLatino, —y coproducido por WFHN-TV, CIEN+, Justice for Migrant Women, Hispanics In Philanthropy (HIP), The Latinx House, INGEÑUITY, Hispanic Heritage Foundation (HHF) y PEOPLE en Español— el festival será animado también por J Balvin, Kate Del Castillo, Rosario Dawson, y Alejandro Sanz. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre las celebridades que participarán están: Adamari López, A.B. Quintanilla III y Los Kumbia Allstarz, Alejandro Fernandez Jr., Ana Brenda Contreras, Anitta; Banda Recodo, Becky G, Carlos Vives, CNCO, Gloria y Emilio Estefan, Jesse & Joy, Tainy y Wisin y Yandel. Los diseñadores de moda Mario De la Torre y Raul Peñaranda también tendrán apariciones especiales. Image zoom Si bien el concierto online es gratuito, se hará un llamado de acción para que las personas que lo vean donen $5 o más. “Un granito de arena puede hacer una diferencia y en este caso, $5 dólares este cinco de mayo aportará mucho", dijo Enrique Santos. Las personas que quieran donar antes o durante el show pueden hacerlo aquí: https://hipgive.org/project/farmworkers-covid-19-pandemic-relief-fund/. Image zoom Altísimo Live! arrancará en Facebook Live, Youtube, Twitter, Periscope y Twitch simultáneamente el 5 de mayo a las 10:00 a.m. PT/ 1:00 p.m. ET. iHeartLatino y PEOPLE en Español también trasmitirán partes del evento —incluyendo presentaciones musicales y entrevistas con artistas— en sus plataformas. Para más información visite www.AltisimoLive.com. Advertisement

Close Share options

Close View image Concierto virtual Altísimo Live! incluirá presentaciones de J Balvin, Anitta, Becky G, Maluma y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.