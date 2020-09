Con grandes eventos se celebra el Mes de la Herencia Hispana El Mes de la Herencia Hispana arranca con una gran celebración que incluye la presencia de grandes figuras que forman parte de la comunidad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte de la celebración para rendir tributo a los hispanos, a partir de este 15 de septiembre, se llevarán a cabo una serie de eventos que reconocen su labor en la televisión. El Paley Center será en espacio donde se desarrollarán las diversas actividades donde destacarán a figuras hispanas “aclamadas por la crítica, innovadoras y culturalmente influyentes”; así como, estrellas emergentes que demuestran el poder de la comunidad y” su impacto significativo en la cultura estadounidense”. RELACIONADO: Famosos celebran sus raíces en el Mes de la Herencia Hispana Image zoom “Estamos muy orgullosos de lanzar este tributo inaugural para reconocer, honrar y celebrar las numerosas contribuciones de la comunidad hispana en la televisión y los medios”, mencionó Maureen J. Reidy, presidenta y directora ejecutiva del Paley Center en un comunicado. “Esta es una celebración dirigida a toda la familia que informa, educa y entretiene, ofrecida como una experiencia interactiva bilingüe para todos”. El primer contará con figuras de la talla de Gloria Estefan, Tony González, Eva Longoria, George López, Justina Machado, Edward James Olmos, María Elena Salinas y Jimmy Smits, quienes hablarán sobre la televisión. La moderadora será Soledad O 'Brien. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se llevará a cabo una conversación con Alex Rodríguez, quien dará su experiencia como beisbolista y locutor deportivo. Además, se dedicarán espacios para debatir sobre la exitosa teleserie La reina del sur y la telenovela Imperio de mentiras. En el caso de la primera, estará presente su protagonista Kate del Castillo. Para la segunda se contará con Angelique Boyer y Andrés Palacios, quienes tienen los roles estelares. Image zoom Mezcalent “La primera temporada de La reina del sur significó un gran momento para la televisión en español, ya que marcó el comienzo de un nuevo género de series dramáticas, llenas de acción de alta calidad. Es un honor que este programa sea reconocido al celebrar el Mes de la Herencia Hispana”, dijo Kate del Castillo. “Estoy orgullosa de haber dado vida a la historia de Teresa Mendoza desde hace tantos años”. Además de otros paneles, habrá experiencias interactivas de diversas índoles.

