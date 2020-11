Close

Tras cuatro meses de haber sido diagnosticado con COVID-19, Toño Mauri sigue en el hospital Se revela que Toño Mauri continúa en el hospital luego de haberse contagiado de coronavirus. Dan detalles de su estado de salud. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace cuatro meses, Toño Mauri fue ingresado de emergencia en un hospital de Florida, Estados Unidos, tras complicaciones con el COVID-19. Desde entonces, continúa en el hospital. Y, si bien, ya se ha recuperado del virus, aún sufre secuelas ocasionadas por esta enfermedad que lo han obligado a continuar en el nocosomio. RELACIONADO: Importante actor de telenovelas mexicanas sigue grave a causa de la COVID-19 Image zoom Credit: Tania Cháidez para People en Español “[Toño Mauri] sigue ahí porque [su esposa e hijos] decidieron que sus terapias físicas las tuviera ahí [en el hospital], para cuidar absolutamente todo, no poner en riesgo nada”, explicó Graciela Mauri, hermana de Toño al programa mexicano de televisión Ventaneando TV Azteca). “Ya estamos del otro lado, bendito Dios, Toñito va para adelante, cada día es un avance”. La exactriz quiso mantener discreción respecto a los detalles de recuperación de su hermano porque considera que no le compete dar el reporte correspondiente. Solo explicó el tipo de terapia física a la que debe someterse, que es básicamente para recuperar el movimiento corporal. Image zoom Credit: Carla Mauri Instagram “Esto les corresponde a ellos [su esposa e hijos] y a Toño porque ahorita que salga, va a ser primero que les va a platicar y, seguramente, va a ser un testimonio precioso el que va a dar”, agregó. “Cuando estás mucho tiempo acostado, los músculos no tienen la fuerza; entonces, después tienes que empezar a mover tus músculos, a mover el cuerpo. Pero va muy, muy bien”. Image zoom Credit: JC Olivera / Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por las restricciones sanitarias, Graciela Mauri no ha podido visitar a Toño. Sin embargo, está preparada para hacerlo a la menor oportunidad porque “cuando vives una situación delicada, la preocupación está” y más tratándose de la salud de un hermano. Sin embargo, siempre mantuvo la fe de que todo saldría bien. Y confiesa que su sueño es “abrazarlo” y “contamos las horas” para verse de nuevo. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Tras cuatro meses de haber sido diagnosticado con COVID-19, Toño Mauri sigue en el hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.