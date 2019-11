Con beso y serenata en televisión, Michelle Vieth y 'El Potro' confirman su noviazgo de forma oficial Después de ser acusada de haber sido infiel a su marido con Luis Caballero 'El Potro', la actriz ya no esconde su amor y confirma su romance con el joven. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo que se ve no se pregunta y al ver a Michelle Vieth con Luis Caballero no hay dudas, está enamorada. El sentimiento es mutuo y así lo han mostrado ante las cámaras de televisión sin miedo al qué dirán. Es la primera vez que la actriz de Soñadoras lo reconoce públicamente. Ella y El Potro son pareja, y ahora mucho más, pues el joven se lo pidió de manera oficial frente a la audiencia del programa Tu casa TV donde ella trabaja. “Me enamoré, estoy completamente enamorado de ti y para que ya no estén diciendo cosas en revistas y en todos lados, te lo pregunto: ¿Quieres ser mi novia?”, dijo el ex concursante del reality Acapulco Shore. Un beso bien dado en los labios fue la respuesta de su chica. La feliz mamá de cuatro hijos no pudo contener las lágrimas mientras sonaba una bella serenata de mariachis de fondo. Ya más tranquila, Michelle compartió feliz este entrañable momento en sus redes con una declaración de amor en toda regla. “Jamás en mis sueños más grandes me hubiera imaginado una sorpresa de esta magnitud. Sí, sí, sí. Un millón de veces sí. De tu mano, hasta la luna y nunca de regreso. Te Amo NOVIO”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo suyo no ha sido un camino de rosas. Hace unos meses la actriz y su ahora pareja fueron vistos juntos y se le acusó de haberle sido infiel a su entonces esposo, el torero Christian Aparicio. El silencio había sido su respuesta hasta ahora, lo único que dejó claro es que se estaba separando, poco más. Con estas románticas imágenes y la reciente celebración de su cumpleaños, donde no faltó El Potro, queda más que confirmado que son pareja, que se aman y que van a vivir su romance, digan lo que digan los demás. Advertisement EDIT POST

