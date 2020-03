¿Compran los Cambridge seguidores para superar a los Sussex? La batalla en la familia real británica se traslada a las redes. Un sorpresivo estudio del New York Times alerta de que los números no cuadran al revisar el crecimiento de las cuentas de IG de Harry y William... ¿Compra seguidores del palacio de Buckingham? ¿Qué es esta nueva guerra de Instagram de la que todo el mundo habla? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alguien se tomó el tiempo de estudiar a fondo y en paralelo las cuentas de instagram de los hijos de Lady Di y parece que algo no está del todo claro…. ¿Cómo puede ser que la cuenta de los duques de Cambridge tenga siempre más seguidores que la de los duques de Sussex, siendo estos últimos más populares alrededor del mundo, según atestiguan las búsquedas de google? ¡Algo huele a chamusquina! Image zoom El prestigioso medio New York Times fue quien dio la voz de alerta de que algo no cuadraba en sus cálculos. La cuenta ahora de los duques de Cambridge @KensigntonRoyal se creó en 2015 para William, Kate y Harry. Image zoom Casi tres años después solo tenían dos millones y medio de seguidores, mientras que el día en que anunciaron el compromiso de Harry y Meghan, la cuenta aumentó hasta 100.000 seguidores más y llegó a superar los siete millones hasta el día en que los duques de Sussex decidieron crear la suya propia. En definitiva, la incursión de Meghan en la familia real apoyó un crecimiento de 5 millones de followers a la cuenta de Kate y William en poco más de un año. Image zoom ¡El mismo día que los duques de Sussex abrieron @SussexRoyal en abril de 2019 lograron un millón de follows y ya tenían casi ocho millones de seguidores solamente un mes después! Era de esperar que rápidamente superaran la cuenta de sus cuñados… Algo que nunca sucedió. Image zoom ¿Cómo puede ser que el día que Meghan y Harry publicaban la primera foto de los piececitos de Archie la cuenta de Kate y William ganara más de 40.000 seguidores sin postear nada? Image zoom Hay un gran número de teorías que tratan de averiguar por qué la cuenta de los duques de Cambridge se mantiene a la altura de la de los duques de Sussex, ambas ahora mismo con 11.2 millones de seguidores. ¿Los están comprando desde el palacio de Buckingham? Image zoom La guerra de instagrams se ve reflejada hasta en los últimos títulares de los medios en el Reino Unido, como este del Daily Mail: “Los Cambridge y los Sussex publican en Instagram con solo una hora de diferencia y Harry tiene 84.000 likes más que su hermano”, el mismo día del regreso del duque de Sussex para cumplir con uno de sus últimos actos públicos como miembro de la realeza. Image zoom La visita de Harry desluce de alguna forma la importante primera visita del príncipe William a Irlanda después del Brexit, algo que parece no haber hecho mucha gracia en palacio y The Times menciona que “Harry se está arriesgando a salir de la familia con peores consecuencias aún”. Dickie Arbiter, quien trabajó con anterioridad para la reina Isabel como secretario de prensa, afirmó al mismo medio que no veía mala sangre de parte de los duques de Sussex y que es la forma en la que ellos se manejan: “Es porque hacen las cosas a su manera, sin consultar antes con nadie”. Advertisement

