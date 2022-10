El cómplice momento entre Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán en plena clase de Zumba El carismático bailarín español y su pareja continúan creando bellos recuerdos juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa no forma parte de la nueva temporada de Mira quién baila all stars (Univision), pero trabajo no le falta al carismático bailarín español, quien participó recientemente en la segunda edición del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. El papá de Alaïa, quien tiene varios proyectos en puertas, entre ellos "proyectos de teatro" que lo tienen "muy ilusionado", se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos con su tour de MasterClass de Zumba, con el que acerca "salud, diversión y baile" al público. Costa, quien supera los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, ya se ha presentado en varias ciudades del país con gran éxito de afluencia y pronto viajará a Puerto Rico. Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography El bailarín estuvo recientemente en Houston, donde contó con una invitada muy especial: su novia Evelyn Beltrán, con quien celebró en septiembre de este año su primera aniversario como pareja. Toni Costa Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Ataviada con ropa deportiva para la ocasión, la influencer dijo presente en la MasterClass de Zumba impartida por Toni. La sorpresa llegó cuando Evelyn se subió en un momento determinado de la clase magistral a la tarima para bailar en compañía de su enamorado. Un momento de lo más romántico y cómplice que una de las asistentas al evento no dudó en grabar y compartir en las redes sociales. "Amor mío, qué experiencias tan únicas las que vivo a tu lado", escribió la pareja de Toni desde su perfil de Instagram, donde ya supera los 300 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, el flechazo entre ambos se dio en 2021 en una clase de Zumba que Toni estaba impartiendo en Austin, Texas, donde vive Beltrán. "Hemos vivido cosas muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho y todo nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita. Han sido sentimientos que han ido aflorando de una manera super natural, nada forzado, siempre intentando mantener la privacidad", contaba el bailarín en abril de este año en una entrevista con Mandy Fridmann.

