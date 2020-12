Close

¡Comparan a la hermana de Christian Nodal con su novia Belinda! Las últimas fotos de la joven Amely en su perfil de las redes sociales ha provocado la reacción de sus seguidores por el gran parecido con la cantante. "Yo pensé que era Belinda". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este mes, Christian Nodal y Belinda engalanan la portada de People en Español como pareja del año. Su amor ha sido de lo más comentado este 2020 y verles juntos y tan enamorados es siempre un placer. La pareja es la viva imagen de la felicidad, un amor que sus respectivas familias abrazan y reciben con mucho cariño. Y hablando de familia, por el lado del cantante, su hermana Amely, de 18 añitos, ha dado de qué hablar estos días no solo por su belleza sino también por su espectacular parecido con Belinda. Sus imágenes en las redes han causado furor y varios de sus seguidores han confirmado lo mucho que se parece a su cuñada. "Yo pensé que era Belinda", "Te pareces a Belinda aquí", escribieron sus fans a la joven en una de sus publicaciones. Lo cierto es que guardan un cierto parecido y comparten una belleza muy racial y natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación de Amely con su hermano es preciosa, tanto que incluso el año pasado, Christian se hizo un tatuaje con su nombre en la pantorrilla, demostrando la preciosa unión que mantienen. Ahora que son familia seguro que ambas mujeres estarán encantadas de la vida de compartir momentos cómplices.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Comparan a la hermana de Christian Nodal con su novia Belinda!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.