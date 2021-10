Los compañeros de Alejandra Espinoza reaccionan así a su ingreso hospitalario Francisca, Giselle Blondet y otros colegas de Univision han mandado unas palabras de aliento a la conductora tras darse a conocer el susto de salud que ha vivido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que este miércoles saltara la luz pública el ingreso hospitalario de Alejandra Espinoza, tantos sus seguidores como sus compañeros del mundo de la televisión han reaccionado de forma inmediata. Desde el programa de la mañana de Univision, Despierta América, su colega del alma Francisca y Raúl González compartían la noticia con un gran pesar. Ante todo transmitieron que la situación estaba bajo control y mandaron unos mensajes cargados de amor y cariño a su amiga querida. La conductora dominicana trasladó las palabras que le había mandado Aníbal Barrero, esposo de Ale, tras darse a conocer la noticia. Francisca, gran amiga de la familia, leyó textualmente lo que estaba pasando e informó al público sobre cómo se hallaba Alejandra. Una vez compartidas esas palabras, la recién convertida en mamá quiso dedicar un mensaje muy especial a una de sus grandes cómplices en la pantalla chica. "Le enviamos un abrazo. Vamos a estar orando por Ale y sobre todo porque Matteo, para que se encuentre bien, Te queremos Ale". Unas palabras a las que se sumó Raúl. "Una pronta recuperación para nuestra Alejandra Espinoza, vamos a estar muy pero muy pendientes", dijo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: IG/Giselle Blondet Por su parte, su compañera de Nuestra Belleza Latina, Giselle Blondet, también quiso compartir en sus redes la reaparición de Ale y, especialmente, dedicarle todo su amor con este sentido escrito. "Te quiero mi Ale y sé que con el favor de Dios todo está en perfecto orden. ¡Te mando muchos besos!", le escribió la puertorriqueña. Tampoco faltaron los ánimos de ese público amoroso que por tantos años ha estado a su lado y al que Ale, en su reaparición, quiso agradecer su apoyo, sus mensajes y su amor sin medida. "La razón por la que hago este video es para agradecerles porque sé que me han mandado un montón de mensajes por todos lados...se los agradezco mucho, me siento superbendecida", expresó en este conmovedor video. Alejandra Espinoza Credit: Instagram Alejandra Espinoza El primero en decirle cuánto la ama, además de su marido, fue su hijito Matteo, quien le mandó toda su fuerza en un papelito que la presentadora presumió con todo su amor. Recibe todo el cariño y los mejores deseos por una pronta recuperación. ¡Ánimo Ale!

