Compañeros de Galilea Montijo salen en su defensa tras rumores de romance Luego de que se diera a conocer que Galilea Montijo podría estar estrenando romance con un modelo más joven que ella, sus colegas en el matutino Hoy, no dudaron en apoyarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, ha corrido el rumor de que Galilea Montijo mantiene un romance con un modelo español, de 37 años, llamado Isaac Moreno, con quien incluso fue captado en una playa mexicana. La famosa no dudó en asegurar que está soltera y puede iniciar cualquier relación sentimental, ya que se divorció en marzo de 2023. Ante ello, sus compañeros del programa matutino Hoy, donde ella es una de las titulares, no dudaron en salir en su defensa. "A mí lo que me importa es que ella sea feliz. Han sido muchos años de momentos muy tristes y momentos felices, etc. todos, pero sobretodo los que llevamos muchos años", advirtió Raúl Araiza a los medios de comunicación. "La mujer tiene todo el derecho de rehacer su vida y ser feliz. Ambas personas", continuó. "Lo único que sé es que [Galilea Montijo] está contenta; no vi nada en especial". Respecto a que el supuesto novio es menor que la conductora, el presentador dejó claro que eso no debe ser un asunto de discusión. "Cuánto güeyes [hombres] andamos con más chiquitas", enfatizó. "[Todo mundo merece] tercera o cuarta [oportunidad] sin ser juzgada. Al contrario, se trata de verle la felicidad que demuestre", agregó. "Nada más que esté feliz y más sin son mujeres, como está la cosa, que mejor que vuelvan a darse la oportunidad porque luego se cierran al amor y dicen 'no'. Que no fue el caso de su matrimonio, que no es ningún fracaso porque tiene un bello hijo. Que bueno ver a la mujer volver a tener novio". Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Andrea Legarreta prefirió guardar silencio al respecto. "No tengo la menor idea. Y no me corresponde decir nada de ella, ni de nadie más", mencionó. Galilea Montijo ya dio si postura al respecto y no pretende ocultar ningún idilio, debido a que es una mujer libre.

