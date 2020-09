Compañeros de Andrea Legarreta están preocupados por posible contagio de COVID-19 ¿Quiénes son los compañeros de Andrea Legarreta que acudieron a realizarse el examen de coronavirus ante un posible contagio? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado lunes, Andrea Legarreta dio a conocer que tenía COVID-19 y, muy posiblemente, su familia también contrajo el virus; por lo tanto, se ausentará del programa Hoy hasta recuperarse por completo. Ahora, algunos de sus compañeros en dicha emisión como Maribel Guardia y Arturo Carmona, quienes convivieron con la conductora, están preocupados de haberse contagiado también. Image zoom “La verdad que fue impactante porque Andrea [Legarreta] es de las más cuidadosas y regaña cuando alguien no se cuida [del coronavirus]”, expresó Maribel Guardia a los medios de comunicación. “Me pasé a hacer el examen de coronavirus, con un isopo, porque estuve con Andrea también y he estado con Galilea; entonces más vale prevenir que lamentar”. RELACIONADO: Andrea Legarreta tiene COVID-19 Image zoom Instagram/Programa Hoy La actriz confiesa que “si me asusté porque esta enfermedad da pavor”. Lo que le angustia más es la convivencia tan cercana con su familia, particularmente con su nieto José Julián porque lo estuvo besando todo el tiempo. “Ahora tratar de no salir y esperar estos tres días [que entreguen los resultados] tomando la precaución”, agregó. “Si estamos contagiados, estamos contagiados todos [los miembros de la familia]. Pero, espero que no”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Arturo Carmona, quien recién se integró al equipo de conductores de dicha revista matutina, también se realizó el examen de COVID-19 porque estuvo conviviendo con Legarreta la semana pasada y tiene un gran riesgo de haberse contagiado. “Mi compañera Andrea Legarreta dio positivo y el resto del elenco de este equipo nos venimos a hacer la prueba”, comentó también a la prensa. “Sí, definitivamente [hay preocupación]. Siempre uno estuvo latente con la preocupación y los cuidados. Estamos preocupados también por mi compañera Andrea que esperemos pronto se recupere. Ella se estuvo cuidando bastante y, bueno, ahí está la mejor muestra de que no estamos exentos y cualquiera podemos contagiarnos. Así que a cuidarnos mucho”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

