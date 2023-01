Compañeros de cadena reaccionan al supuesto romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Varios rostros de Telemundo y amigos de Carmen y Frederik han reaccionado a las candentes imágenes de ambos en una discoteca en República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frederik Frederik Oldenburg; Carmen Villalobos | Credit: Telemundo; Mezcalent La noticia de un supuesto romance entre Carmen Villalobos y el conductor de Exatlón Estados Unidos (Telemundo), Frederik Oldenburg, comenzó a correr como la pólvora este lunes en los diferentes medios de comunicación de espectáculos tras la reciente difusión de unas candentes imágenes en las que ambos aparecen juntos en una discoteca en República Dominicana en actitud muy cariñosa. Ni la protagonista de exitosas telenovelas como Sin senos no hay paraíso ni el presentador venezolano han querido pronunciarse hasta el momento sobre estas imágenes que están en boca de todos. Quienes sí lo han hecho han sido varios rostros de la cadena Telemundo, quienes se hicieron este lunes eco de la noticia en sus respectivos programas. Este es el caso de Carlos Adyan, quien es uno de los presentadores de En casa con Telemundo. Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan "Los dos se lo merecen. Ya realmente yo creo que la relación es un tema del pasado la que tuvieron ellos, ya ambos por su lado, qué alegría me da, qué felicidad, los quiero muchísimo a los dos y ojalá", comentó el joven conductor de origen puertorriqueño. Ana Jurka, quien también conduce el citado programa de las tardes de Telemundo y además es muy amiga desde hace años de Frederik, tampoco se resistió a comentar las imágenes. Ana Jurka Ana Jurka, conductora de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Ana Jurka SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si esto es cierto me da mucho gusto por los dos", expresó Jurka. La presentadora hondureña se deshizo en elogios hacia ambos. "Carmen me cae muy bien, siempre me ha parecido una niña superlinda, supereducada y el Frederik, que yo lo conozco y siempre digo que es como mi hermanito menor, lo adoro, es la misma persona que yo conocí en 2015 cuando empezamos a trabajar, un caballero, un niño de valores, de principios…". "Ojalá que sea cierto", agregó.

