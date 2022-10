Se revela cómo va el proceso legal de Frida Sofía en contra de su madre Alejandra y su abuelo Enrique Guzmán Ha pasado más de un año de la denuncia judicial que Frida Sofía realizó en contra de Enrique Guzmán por un supuesto delito de índole sexual y contra su madre Alejandra. ¿Cómo va el litigio? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado, Frida Sofía dio a conocer que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada cuando era una niña y hasta parte de su adolescencia. Su madre, Alejandra Guzmán, prefirió defender a su padre. Así, la modelo decidió entablar un proceso judicial en contra de ambos. A más de un año de la denuncia, se dan a conocer detalles de cómo va este litigio. "La carpeta de investigación continúa. Está en trámite ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", explicó Javier Olea, abogado de Frida Sofía, al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Se ha requerido la presencia de Frida Sofía y, por razones personales, ella no ha podido, no ha querido venir a México y eso ha retardado las cosas. Pero la denuncia y la investigación continúa". El representa legal reiteró que "la denuncia fue presentada contra" Enrique y Alejandra Guzmán y está llevando el curioso correspondiente. De hecho, se ha interpuesto un recurso legal para que la intérprete de "Ándale" no tenga que viajar a México para realizar la declaración correspondiente y todo se lleve a cabo en Miami, Florida, donde radica. "Ya pedimos esa diligencia [de que Frida Sofía declara en un consulado en Estados Unidos], de esa forma. La solicitamos al Ministerio Público y estamos en espera de que ordenen y desahoguen que se haga de esa manera", concluyó. Alejandra Guzman, Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Frida Sofía continúa en sus proyectos profesionales y completamente alejada de todos los miembros de su familia materna; incluso, fue una de las grandes ausentes al homenaje que se le rindió a su abuela Silvia Pinal en Bellas Artes.

