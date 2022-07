A tres años de la muerte de Christian Bach, así consiguió Humberto Zurita superar el dolor El actor por fin se encuentra en un momento optimista de su vida tras la pérdida de su esposa hace tres años. Poco a poco, Humberto Zurita ha ido superando el dolor gracias a sus hijos, Emiliano y Sebastián, quienes son su mayor apoyo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los momentos más difíciles por el duelo de la pérdida de su querida esposa, Christian Bach, parece que ya han quedado atrás para Humberto Zurita. A pesar de que el recuerdo a su amada es constante a través de bellos mensajes en sus redes sociales, el actor asegura estar pasando un buen momento. Humberto Zurita y Christian Bach Humberto Zurita y Christian Bach Sus dos hijos, Emiliano y Sebastián, ayudan al mexicano a salir adelante. Así lo declaró el propio Zurita durante la promoción con prensa de México de 100 días para enamorarnos, la nueva comedia donde participa. Al mismo tiempo, también se mantiene ocupado con nuevos retos profesionales. "Lo que más nos mueve es el amor por la familia, el mayor tesoro que tenemos en la vida. El mi caso ya no tengo a mi madre ni a mi madre, pero tengo a mis hijos, que es lo que mueve mi vida", expresó. "Yo estoy muy feliz con mis hijos, muy orgulloso de sus logros", añadió para medios mexicanos. Humberto Zurita Humberto Zurita | Credit: Mezcalent Al ser preguntado si aún extraña a su esposa, quien murió prematuramente en 2019, Zurita reconoce que es la propia vida la que te hace superar las pérdidas. "Es la vida misma la que te lleva a reconciliarte contigo mismo, tienes que hacerlo. Yo pasé días de soledad por la pandemia; ahí me sentía solo sin mi pareja. Y de pronto me orilló a estar más conmigo mismo. Y ahí yo fui entendiendo muchas cosas, porque son muchos ciclos por los que pasamos cuando perdemos a la pareja; sobre todo yo cuando ya llevaba tantos años con ella. Ahora estoy más tranquilo, más en paz. Mis hijos y yo siempre hablamos de ello", aseguró el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emiliano, Sebastián y Humberto Zurita Emiliano, Sebastián y Humberto Zurita | Credit: Mezcalent "En cada trabajo que hacemos ella está en nuestro corazón, la recordamos; puede que sea un homenaje a la vida, comprender que son ciclos. Que la naturaleza a veces es cruel y uno tiene que entenderla", apuntó. A sus 67 años, reconoce estar reconciliado con la vida y haber entendido sus procesos y ciclos: "Es una pena que de pronto a los seres humanos se les arranque la vida tan joven. Yo acabo de tener pérdidas muy fuertes: perdí a mi madre en febrero, hace unos días a mi mejor amigo, mi hermano. Pero tienes que entenderlo, son procesos de la misma vida y naturales. Creo que la naturaleza es cruel, pero la vida es maravillosa y hay que vivirla día a día, disfrutarla plenamente porque nadie la tiene comprada. Eso es lo que me deja de reflexión". Y compartió que fue el amor el que le ayudó a transformar el dolor y poder seguir adelante: "La vida sin amor no tiene sentido, y los que nos quedamos, debemos acostumbrarnos a los cambios".

