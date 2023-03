¿Cómo separa Francisca los bienes con su esposo? La carismática conductora dominicana tuvo una simpática respuesta al respecto este martes en su programa Despierta América (Univision) que arrancó las risas de sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca; Francisca y su esposo | Credit: Instagram (x2) Desde su llegada a Despierta América (Univision) en 2015, Francisca ha sabido robarse el cariño de la audiencia con su carisma y personalidad. La conductora dominicana, quien solo en Instagram ya cuenta con más de 4 millones de seguidores, le pone cada mañana sazón al programa matutino de la cadena hispana con sus espontáneos comentarios. Y este martes no fue la excepción. La que fuera ganadora de la novena temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina lanzó ayer una pregunta a sus compañeros, sin imaginarse que sería ella la que terminaría robándose el show con su divertida respuesta. Francisca Francisca, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca "Oye y eso de que de firmar un contrato prenupcial, ¿ustedes lo harían?", preguntó Francisca a raíz de una noticia que dieron en el programa a Raúl González, Jessica Rodríguez y Jackie Guerrido, quien esta semana ha estado conduciendo el show en ausencia de Karla Martínez. Francisca Francisca, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca La confianza que existe entre ellos llevó a Raúl a bromear sobre el tema con Francisca. "Tú lo hiciste", le dijo el presentador venezolano mientras la señalaba con el dedo. Raúl González Francisca Left: Raúl González, conductor de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Raúl González Right: Francisca, conductora de Despierta América | Credit: Instagram Francisca La reacción de Francisca no se hizo esperar. "¿Qué?", dijo con cara de sorpresa y de lo más expresiva. Francisca Francisca y su esposo Francesco | Credit: Instagram Francisca "Mi amor, todo lo de Francesco es mío y todo lo mío es mío", dijo entre risas. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros no pudieron evitar reírse al escuchar las palabras de la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasado el momento de humor, Jackie dio su opinión sobre el tema. "Los contratos son buenos, lo tuyo es tuyo, se mantiene un orden", aseveró la presentadora.

