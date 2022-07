¿Cómo se refiere el príncipe George a su famoso y respetado padre? El futuro rey de Inglaterra es padre de tres hijos, junto a su esposa Kate Middleton. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para el mundo, el príncipe William es respetuosamente 'su majestad', pero su hijo, el príncipe George, tiene un dulce y cariñoso apodo que nada tiene que ver con el título de realeza de su padre. El apodo fue descubierto por una admiradora de la familia real, que aseguró que Kate Middleton reveló el secreto durante una visita a la ciudad de Leicester, conocida por su popular y exitoso equipo de fútbol. "Kate dijo que William estaba jugando fútbol con los niños anoche y uno de ellos, creo que era George, preguntó: '¿Vas a jugar fútbol mañana, pá?'", detalló Fiona Sturgess a la prensa, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN BBC Children In Need and Comic Relief 'Big Night In' Prince William Royal Family | Credit: Photo by Comic Relief/BBC Children in Need/Comic Relief via Getty Images El pequeño George, quien recientemente celebró sus 9 años, mantiene un vínculo muy cercano con su padre. Además de ser quien más se le parece físicamente, ya está aprendiendo todo lo necesario para un día convertirse en rey, ya que es el tercero en la línea de sucesión para el trono, después de William. Desde bebé, George se ha unido a sus padres en los viajes de trabajo, cumpliendo con la agenda de la realeza ¡desde los nueve meses! Recientemente, se ha involucrado en las organizaciones no lucrativas que apoya su padre, como Tusk, - la cual se encarga de proteger a animales en peligro de extinción en África – para la cual realizó una venta de pasteles, según reveló su presidente Charlie Mayhew. También, ha participado activamente en los eventos familiares, como el paseo navideño. The Duke And Duchess Of Cambridge Attend The Wimbledon Men's Singles Final Prince William & Prince George | Credit: Photo by Karwai Tang/WireImage Además del amor por el trabajo y las causas nobles, el pequeño ha heredado otros intereses de su padre, como el amor por el fútbol y el tenis. Pero sus padres aseguran que el carismático principito tiene un amor especial por todo lo que tiene que ver con aviones. Era de esperarse. Después de todo, su padre fue el capitán de rescate para la fuerza aérea de su país. ¡Que siga la tradición!

