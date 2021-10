¿Cómo reaccionó Koko Stambuk al anuncio del romance de su ex Maite Perroni? El ex de Maite Perroni, Koko Stambuck, fue involucrado en la polémica cuando se anunció la separación de Andrés Tovar ¿cómo está el director de cine tras darse a conocer el romance de la cantante y el productor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Maite Perroni hiciera pública su relación sentimental con Andrés Tovar, mantuvo un romance de siete años y medio con Cristian Daniel Stambuk Sandoval, mejor conocido como Koko Stambuk. La actriz dio a conocer la ruptura seis meses después de ocurrida, en mayo de 2021. Cuando la integrante de RBD fue señalada por Claudia Martín de ser la supuesta culpable de su divorcio, también se vinculó al director de cine de supuestamente haberse sumado a la campaña de desprestigio en contra de su ex; lo cual, desmintió asegurando que concluyeron su idilio "de la mejor forma" y pidió no creer en chismes ni especulaciones. ¿Cómo reaccionó este cantautor de origen chileno ante la nueva relación de la protagonista de la serie Oscuro deseo? De momento, se ha mantenido en silencio y ha utilizado sus redes sociales para mostrar imágenes personales y un video en el que escribió "caer y levantarse". El productor musical posteó una historia con una fotografía donde se aprecia mucha basura en una calle, solo se alcanza a ver a dos hombres sumergidos en dichos desperdicios, incluyó la frase "nuestro mundo". Además, se le ha visto pasando tiempo con el actor Matías Novoa, pero fuera de eso no se ha pronunciado ante el noviazgo de su ex. Maite Perroni y Koko Stambuk SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Martín ha decidido mantenerse al margen ante esta situación y ha preferido mostrar videos e imágenes de su trabajo en la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran, de la cual es la protagonista. Además, ha escrito frases como "Soy mi propio espacio sagrado" y "Estoy de regreso con la mejor versión de mí", que acompaña con instantáneas propias. Habrá que esperar para saber Koko Stambuk y Claudia Martín se pronuncian de manera pública. Mientras tanto, Maite Perroni y Andrés Tovar presumen lo enamorados que están.

