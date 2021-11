¿Cómo reaccionó Gaby Spanic al triunfo de Alicia Machado en La casa de los famosos? La exMiss Universo y su compatriota tuvieron sus más y sus menos. Al salir de la casa, la ganadora le aconsejó a Spanic que se tratara con profesionales. ¿Cuál fue su respuesta a la propuesta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana por fin se ponía rostro y nombre a la ganadora de La casa de los famosos. Se veía venir que sería Alicia Machado y así se dio finalmente. Fue de las que más juego dio y fuego encendió en el concurso, justo lo que se espera de una participante. Ya fuera como toda una triunfadora, Alicia ha hablado feliz de lo que ha sido su paso, de lo bueno y menos bonito, de las amistades y las decepciones. En este aspecto no tuvo reparo en reconocer que eso fue lo que sintió por Gaby Spanic. Su compatriota y ella compartieron casa y momentos incómodos como nominaciones y enfrentamientos. La exMiss Universo no ha dudado en aconsejarla de buena fe diciendo "que se trate, que busque ayuda siquiátrica", expresó en una reciente entrevista en Acceso total. "Deseo que encuentre la luz, el perdón dentro de sí misma, y que encuentre ser feliz", prosiguió ante los aplausos del público. Pero, ¿y qué tiene que decir a todo esto Gaby? ¿Cómo reaccionó al triunfo de la reina de belleza en la casa donde ella también estuvo tanto tiempo? Su respuesta está en sus redes y en sus entrevistas a la salida de su casa, es decir, nula. Desde que fuera expulsada, la protagonista de La intrusa se centró en su familia, con quien pasó una temporada de descanso y paz en México, para posteriormente partir a Budapest a arrancar su nuevo trabajo en Dancing with the stars. Allí ya se ha asentado y vive entregada al trabajo, habiendo dejado atrás todo lo relacionado con el reality. No ha vuelto a mencionarlo, ni mucho menos a Alicia, a pesar de las declaraciones directas de ésta hacia ella. "Le agradezco a Dios, porque soy una persona muy privilegiada, ¡mi trabajo me ha dado la oportunidad de viajar a tantos países! Es una bendición enorme", escribía junto a este salida turística por su nueva ciudad. Gaby está volcada en su hijo, en su nueva vida en Europa y ha pasado página de su experiencia en La casa de los famosos. Su relación con Machado terminó pero también con la de otro compatriota, Jorge Aravena con quien tampoco acabó en buenos términos. Ahora vive otro reality, esta vez en la pista de baile, donde vuelve a entregarse en cuerpo y alma y disfrutar de la experiencia al máximo. ¡Mucha suerte!

