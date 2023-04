Se revela cómo queda la herencia de Julián Figueroa que recibió de su padre Joan Sebastian La inesperada muerte de Julián Figueroa dejó temas inconclusos como el litigio por la sucesión testamentaria de su padre Joan Sebastian ¿qué sucederá con esto y otros bienes del cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de abril de 2023, falleció a los 27 años Julián Figueroa. Si bien, el hijo de Maribel Guardia era muy joven, se había casado y el sobreviven su viuda Imelda Garza Tuñón y su nene de nombre José Julián. Ahora, se revela que sucederá con la herencia que el cantante recibió de su padre Joan Sebastian; la cual, continúa en litigio legal, debido a que uno de los herederos no está de acuerdo con los términos. Pese a ello, los derechos del famoso continuarán pese a su muerte. "La noticia, francamente, nos sorprendió a muchos, y no solamente por el gran ser humano que significaba Julián, la gran relación, la sensibilidad que siempre mostró, la disposición para coadyuvar en el buen tránsito de este juicio de la sucesión", mencionó Cipriano Sotelo, abogado de Joan Sebastian, al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "El juez que lleva el caso de Joan Sebastian ha ordenado la suspensión del proceso hasta que se abra la sucesión de Julián y se justifique quiénes podrían ser herederos o con herederos y, ahora sí, apersonarse al lugar que tenía Julián en el juicio de Joan Sebastian. Nosotros estaremos, desde luego, presentes y pendientes de que los derechos de Julián se respeten en toda su sana actitud y magnitud para quien un juez determine tiene la calidad de heredero de Julián". Respecto a quiénes son los que recibirían la herencia de Figueroa, el representante legal dejó claro que de momento lo desconoce. Aunque lo que le fue heredado en vida no es de competencia de los encargados de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian. Julián Figueroa Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Legalmente, cuando haces testamento, tú decides a quién le dejas tus bienes; se los puedes dejar al vecino, a tu tío, a tu hermano, a quien tú decidas", explicó. "No sé, en este caso, si Julián hizo su testamento, la verdad lo ignoro. Vamos a esperar para determinar el trámite que habrán que seguir los abogados de Julián. Tenemos muy buena amistad con Marco Chacón, con Maribel. Les hemos extendido la apertura para poder apoyarnos mutuamente, si fuera el caso. Vamos a esperar que un juez decida quiénes serían los posibles herederos de Julián y, como consecuencia, nosotros admitirlos en la sucesión de Joan Sebastian". Sobre lo que sucederá con los bienes de Julián Figueroa, Maribel Guardia dijo que pasará a su nieto y se espera que suceda lo mismo con el legado que está en litigio.

