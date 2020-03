¿Cómo cuidan a la abuelita de Thalía del coronavirus? ¡Tiene 102 años! Con los riesgos que sufren las personas de la tercera edad ante la pandemia del coronavirus, la abuela de Thalía y Laura Zapata, quien tiene 102 años de vida, debe estar bajo muchos cuidados que eviten se contagie. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia por el coronavirus ha ocasionado que se tomen una serie de medidas para proteger a la población del contagio. Uno de los grupos más vulnerables son las personas de la tercera edad. La abuelita de Thalía, Eva Mange, tiene 102 años; por lo tanto, debe tener cuidados extremos para evitar contraer el COVID-19. “Mi abuela está clausurada. No asoma la nariz a ningún lado”, reveló Laura Zapata, quien vive con Mange, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Está, obviamente, con sus juegos de mesa; todo desinfectado. Con la recomendación de las manos lavadas, del gel, el spray que mata los microbios, los virus”. RELACIONADO: Abuelita de Thalía cumple un siglo de edad Image zoom La actriz dejó claro que no es conveniente que su abuela se exponga a ningún contacto social que pueda ponerla en riesgo; por lo tanto, ha debido tomar medidas extremas que incluyeron pedirle al personal que la ayuda en su casa que pasaran la cuarentena en sus respectivos hogares. “Imposible que ella acuda a ninguna de sus actividades; esto ya no es posible. Y está recluida en su habitación con una sola enfermera; solamente una, que se quede todo el tiempo que sea necesario”, agregó. “Porque la dinámica que ella tenía era dos enfermeras; una entraba y otra salía, pero ahorita no podemos hacer eso porque las personas toman combis [transporte público], toman metro y de alguna manera, en alguna parte del cuerpo, pueden traer el virus”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la comunicación que Thalía mantiene con Eva Mange en estos momentos, Laura Zapata aclaró que es constante y la cantante ha estado al pendiente en todo momento de la salud de su abuela. “Sí claro [Thalía ha estado en comunicación]. Por la pantalla [videochat], por esta forma que tenemos nosotros ahora de hablar. Le pone a sus hijos a mi abuela para que hable con ellos”, explicó. “Está muy preocupada”. Advertisement

