¡Como nunca! Luis Miguel muestra su lado vulnerable y llora en uno de sus conciertos Mudo de emoción el astro no pudo evitar contener las lágrimas durante un concierto en Chile, ¡el video se ha hecho viral y con razón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel Credit: Cortesía: Luis Miguel Oficial La ventanita al mundo íntimo y privado del cantante Luis Miguel pocas veces se abre. Pero durante uno de sus conciertos recientes en Chile como parte de su histórica y multimillonaria gira sold out el astro dio un asomo a sus sentimientos al no poder contener las lágrimas en pleno escenario. Todo ocurrió en la Movistar Arena de Santiago de Chile, donde el nacido en San Juan, PR de 53 años, fue captado enjugando lágrimas y tratando de no quebrarse ante la ovación avasalladora de los fans antes de despedirse de tierras sudamericanas. "¡Más de 2 minutos de ovación y una emoción genuina , para los que los que lo vimos en vivo su despedida fue demasiado emotiva!", escribió la actriz chilena Renata Bravo Foschino al compartir este jueves el video que tomó durante el espectáculo y que se ha hecho viral. Lus Miguel comenzó su gira internacional en Buenos Aires, Argentina y el conmovedor momento fue captado durante su concierto del pasado 6 de septiembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según un comunicado obtenido por People en Español los conciertos consecutivos de Luismi en los escenarios de Movistar Arena de Buenos Aires y Santiago reunieron a más de 220 mil personas. El LUIS MIGUEL TOUR 23/24 enfila ahora a Estados Unidos con el clásico concierto de la Independencia de México en Las Vegas el próximo 15 de septiembre, bajo la producción de Cárdenas Marketing Network, Inc. CMN, y Fénix Entertainment.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Como nunca! Luis Miguel muestra su lado vulnerable y llora en uno de sus conciertos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.