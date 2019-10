Mira cómo lucían las Kardashian hace 12 años cuando comenzó su reality By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Dia Dipasupil/FilmMagic La famosa familia de socialité ha estado más de 12 años al aire con su programa Keeping Up with the Kardashians (E!). Algunos miembros de la famosa familia han crecido antes las cámaras, otros se han convertido en padres de familia. Mira su evolución. Empezar galería Los Kardashian Image zoom Noel Vasquez/Getty Images Hace 12 años, la familia del abogado Robert Kardashian hizo su debut en televisión y nadie se esperaba el éxito que iba a tener. ¡Así lucia el clan Kardashian en 2007 cuando comenzó! Advertisement Advertisement Más de una década Image zoom Dia Dipasupil/FilmMagic Unas pasaron de niñas a mujeres y de casadas a separadas, pero entre ellas siempre unidas. Kim Kardashian Image zoom (Photo by Rob Loud/Getty Images) No es ningún secreto que la esposa de Kanye West y ahora madre de cuatro hijos saltó a la fama luego de aparecer en un video sexual. Advertisement A la Kim Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Ahora, su etapa de empresaria, ha comercializado su nombre con varios productos de belleza, ropa, entre otros. Khloé Image zoom Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images/Ron Galella, Ltd./WireImage Otra que estaba bastando jovencita cuando comenzaron el show era Khloé kardashian. ¡Hola Khloé! Image zoom Instagram/Khloé Kardashian Doce años después su cuerpo, rostro y look han sido completamente transformados. Advertisement Advertisement Advertisement Kourtney K. Image zoom Tomasso Boddi/Getty Images La mayor de las hermanas lució sus embarazos durante varias temporadas. Bellísima Image zoom Michael Tran/FilmMagic Hoy en día luce una estilizada figura. Las bebés Image zoom Jeff Vespa/WireImage Las hermanitas Jenner, hijas de Kris Jenner con Caitlyn Jenner,en el estreno del show Advertisement Advertisement Advertisement Kendall Jenner Image zoom Frederick M. Brown/Getty Images Hoy en día tiene 23 años y es toda una súper modelo. Kylie Jenner Image zoom Rich Fury/Getty Images Kylie es nada menos que una de las mujeres más ricas del mundo. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

