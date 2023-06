Viuda de Julián Figueroa habla de cómo lleva su hijito la muerte de su papá Imelda Tuñón habla por primera vez de la situación de su hijito José Julián con respecto al fallecimiento de su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa falleció a los 27 años. Pese a su juventud, el único hijo de Maribel Guardia había contraído nupcias con Imelda Tuñón, juntos procrearon a un niño que lleva por nombre José Julián. El pequeño ahora debe lidiar con la muerte de su padre ¿cómo está llevando esta pérdida? Su madre lo revela. "Sí, es consciente que su papi ya no está, pero sabe que está en el cielo y que también en su corazón, y que está con toda la familia. Tiene mucha mamá, mucha abuelita y tiene muchos familiares que lo quieren mucho", mencionó Tuñón a los medios de comunicación. "Me dio mucha cosa que me dijo hace poquito 'mami tienes que cuidarte mucho'". La viuda del cantante confesó que toda la familia está haciendo mucho esfuerzo por evitar que el nene esté triste por esta situación. De hecho, el menor vive, junto a su madre, con su abuelita en la Ciudad de México; por lo tanto, todos intentan protegerlo para que siga teniendo un desarrollo lo más normal posible. José Julián Figueroa y Julián Figueroa Credit: IG/José Julián Figueroa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He llorado bastante también a solas, pero enfrente de José Julián trato que no sea así. Él no me puede ver descompuesta, porque si me ve descompuesta o triste, él se va a poner triste y es un niño, tiene seis años, no me puede ver mal ahorita", advirtió. "Mi tía. [Maribel Guardia] también hace lo posible porque no la vea mal. Todos estamos tratando de que tenga una vida lo más normal que se pueda". Imelda Tuñón, cuya familia vive en Nuevo León, México, se quedará al lado de Maribel Guardia, ya que las dos cuidan de José Julián. "Voy a seguir aquí [en la Ciudad de México] trabajando; aquí está mi hijo en la escuela y no le voy a cambiar la vida por esto qué pasó", concluyó.

