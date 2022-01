¿Cómo lleva el duelo la familia de Carmen Salinas? A poco más de un mes de la muerte de Carmen Salinas, sus familiares han tenido que lidiar con su ausencia y ahora revelan cómo lo logran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de diciembre de 2021, falleció Carmen Salinas tras haber estado unas semanas en el hospital luego de sufrir una hemorragia cerebral. Ahora, la familia debe aprender a sobrevivir sin la matriarca; así, su hija María Eugenia Plascencia da a conocer cómo lidian los parientes de la actriz con su ausencia. "Ha sido un mes muy difícil, la verdad, porque hubieron fechas muy especiales que pasábamos con mi mamá [Carmen Salinas] como la Navidad, el Año Nuevo. Sin ella ya no fue igual", confesó Plascencia al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV. "Nos juntamos [reunimos] mis sobrinas, mi cuñada, mi esposo, mis hijos, Gustavo [Briones, mi primo]. Hay días que ha estado muy, muy canijo [difícil]. Fue muy, muy triste, recordamos cosas de mi mamá". La señora dio a conocer que las tradiciones que tenía la también cantante se terminaron, como una que le gustaba realizar para complacer a sus nietos. "Mi mamá juntaba todo el año unas alcancías, había una que tenía hasta billetes, y siempre se las rifaba a sus nietos a ver a cuál le tocaba la mejorcita, pero ya no hubo eso", mencionó. Pese al fallecimiento, los familiares están orgullosos de la imagen que la protagonista de la obra musical Aventurera ha dejado en propios y extraños, debido a que se han expresado muy bien de ella. "Mi mamá, la verdad, siempre estuvo ayudando a los que le pedían apoyo. Ayudaba en la cárcel, compañeros, del medio periodístico, a la familia, los amigos. Siempre que iban con mi mamá para pedirle un favor, no sé cómo le hacía, pero siempre los ayudaba", mencionó. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo el mundo habla muy bonito de mi mamá. Me estaban diciendo que la van a extrañar mucho. Por ejemplo, todos los compañeros del medio [dicen] que se quedaron huérfanos porque no va a haber una madre como ella para consentirlos, ayudarlos; que sentían protección con ella", agregó. Para María Eugenia Plascencia ver a Carmen Salinas en su último capítulo en el melodrama Mi fortuna es amarte, producido por Nicandro Díaz, fue complicado para la familia porque era su último trabajo. "Fue muy triste, veía a mi mamá en la telenovela y pensaba 'está ahí' y me daba mucho gusto verla", confesó. "Cuando nos avisa Nicandro, un día antes, de que saliera mi mamá, que le iban a hacer un pequeño homenaje, fue muy triste".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo lleva el duelo la familia de Carmen Salinas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.