¿Cómo se prepara Kate Middleton para ser la futura reina de Inglaterra? La nueva edición de la revista PEOPLE tiene a Kate Middleton en portada con un reportaje sobre cómo la esposa del Príncipe William se prepara para su rol de futura reina de Inglaterra. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kate Middleton tuvo una semana muy ocupada como mamá con el inicio de la princesita Charlotte en la escuela. La esposa del Príncipe William también se está preparando para asumir un gran rol: el de futura reina de Inglaterra. Múltiples fuentes cercanas a la pareja le contaron a PEOPLE como ha sido la evolución de la Kate, de 37 años, y cómo cada vez se siente más segura de si misma para algún día portar la corona que hoy lleva la Reina Isabel II. Si bien es una madre y esposa muy dedicada, también le apasiona ayudar a otras madres y niños necesitados. “Ella está encontrando su propia voz”, asegura una fuente dentro del palacio. “Es una madre muy amorosa y está contribuyendo en obras públicas como deseamos que lo haga”, añade una fuente cercana a la familia real. “Ya se nota más y más, la joven estudiante se ha transformado en nuestra futura reina”. Image zoom (Photo by Oli Scarff - WPA Pool / Getty Images) Su compromiso con mejorar los sistemas de cuidado y educación para los niños más pequeños lo demostró al participar en varias reuniones. “La duquesa no solamente nos acompañaba, se quedaba durante toda la reunión”, dijo Kate Stanley, directora de estrategia de la Sociedad Nacional de Prevención de Crueldad a los Niños, una reconocida organización sin fines de lucro en el Reino Unido. “Ella tiene una profunda curiosidad y ganas de realmente entender estos asuntos”. Kate también ha mostrado un gran interés en cultivar en los niños el amor por la naturaleza y está escribiendo ahora sus propios discursos. Un amigo de la familia añadió a PEOPLE: “Ella ahora es más abierta con lo que quiere decir, y curiosamente, está más relajada también”. Image zoom (Photo by Anwar Hussein/WireImage) Para leer el reportaje completo sobre cómo Kate encuentra el balance entre sus roles de madre y futura reina, busque la más reciente edición de PEOPLE que ya está a la venta.

