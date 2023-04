Se revela cómo están los hijos de Shakira y Gerard Piqué tras su mudanza a Miami Hace una semana, Shakira y sus hijos MIlan y Sasha, se mudaron a Estados Unidos, donde tendrán su nueva residencia tras la separación de la cantante de su pareja Gerard Piqué ¿qué dicen los chicos? ¿Están tristes? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de darse a conocer la separación definitiva de Shakira y Gerard Piqué, se mencionó el acuerdo que realizó el futbolista para que su expareja pudiera irse a vivir a Estados Unidos con Milan y Sasha, los hijos de ambos. Si bien, el cambio de la cantante y sus vástagos se retrasó por diversos conflictos de salud de sus padres, finalmente, el pasado fin de semana la mudanza se llevó a cabo y luego de que recibiera una orden de desahucio por parte de su suegro, Joan Piqué. Ahora, la intérprete de "Suerte" ya vive con los niños en Miami, Florida. Ahora, se da a conocer qué ha representado este cambio para los chicos, quienes la última vez que fueron vistos con su padre parecían sumamente aburridos. "Los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión", aseguró la periodista Lorena Vázquez en su programa de televisión español Y ahora Sonsoles (Antena 3). De acuerdo con la comunicadora, los hijos de la compositora colombiana y el exfutbolista no han tenido ningún conflicto emocional tras alejarse de su padre y pese a haber crecido en Barcelona, España. Según mencionó, es lo contrario ya que les agrada y emociona la idea de vivir en dicho país de Norteamérica. shakira baila IN DA GHETTO j balvin con hijos Credit: Shakira Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que los menores están emocionados con la nueva aventura, los que parecen estar muy molestos con este cambio de residencia son Piqué y sus padres, quienes preferían tener a los chiquillos cerca, según expresó Vázquez. Aún así, la nueva residencia ya es un realidad y, de acuerdo con diversos medios internacionales, Milan y Sasha ya fueron inscritos en una lujosa escuela. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla la convivencia entre Shakira y Gerard Piqué con estas nuevas condiciones, y en beneficio de sus niños.

