¿Cómo está pasando la pandemia la abuelita de Thalía? Con 102 años, Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata debe ser protegida de cualquier contagio ante esta pandemia. Se revelan detalles de cómo se encuentra. Por Carolina Amézquita Pino

La abuelita de Thalía, Eva Mange, tiene 102 años; por ello, debe mantener cuidados extremos durante la pandemia porque forma parte uno de los grupos más vulnerables. Para su fortuna, vive con su nieta Laura Zapata, quien le ofrece todos los recursos necesarios para que mantenga con buena salud y en un resguardo seguro. "Mi abuelita [Eva Mange] está muy contenta y muy feliz, y muy cuidada. Oxigena más que yo", reveló Laura Zapata al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Desayuna, come y cena perfecto". RELACIONADO: Abuelita de Thalía cumple un siglo de edad Image zoom Respecto a la situación de confinamiento que ocurre a nivel mundial, la actriz explicó que se la ha hecho saber a la señora para que esté enterada de las razones de su encierro forzado. Sin embargo, por su avanzada edad, en momentos olvida lo que sucede y muestra su inconformidad de estar recluida en casa con su nieta. Image zoom "Claro que ella sabe [que estamos en pandemia]. Sí, pues hay que decirle", agregó. "De repente, se le van las cabras [se le olvidan las cosas] y está enojada conmigo, y no me habla y no me contesta, pero bueno. Me manda decir con su enfermera 'no quiero hablar con ella. Ya hablé con ella en la mañana'". Image zoom

Pese a mantenerse en un ambiente libre de posibles contagios, Laura Zapata prefiere no exponer a su abuelita y ha evitado muestras de afecto que impliquen cercanía para no correr riesgos. Aunque la actriz revela que es una situación complicada para las dos. "Extraño muchísimo besar a mi abuela, abrazarla, apretarla", confesó. "Le digo 'abuelita linda es que extraño darte de besos'. Me dice 'yo también'".

